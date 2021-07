FRONTFIGUR: Robby Steinhardt, her før Super Bowl-finalen i Florida i 2005. Foto: ROBERT E. KLEIN / RBKLN ROBERT KLEIN

Kansas-rocker Robby Steinhardt er død

Robby Steinhardt, tidligere vokalist og fiolinist i det amerikanske bandet Kansas, døde lørdag, 71 år gammel.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter hans kone Cindy Steinhardt på Facebook.

Rockeren ble lagt inn på sykehus 13. mai med akutt betennelse i bukspyttkjertelen. Senere samme døgn fikk han septisk sjokk, som ifølge Store medisinske leksikon er en alvorlig tilstand med sviktende vevsgjennomblødning hos en pasient med blodforgiftning.

Skulle på turné

Etter å ha vært koblet på respirator, skal situasjonen ha bedret seg. 17. juli skulle han skrives ut av sykehus og overføres til et rehabiliteringssenter, men samme dag fikk han et nytt septisk sjokk. Dermed ebbet livet ut.

– Vi er sønderknust, for det var nå vi skulle starte et nytt kapittel, sier enken, som opplyser at Steinhardt nylig hadde spilt inn sitt første soloalbum.

Planen var at han skulle reise på turné med dette repertoaret i august.

– Robby gledet seg til å komme tilbake på scenen og gjøre det han elsket, sier Cindy Steinhardt.

Ektemannen var med og grunnla Kansas på 70-tallet. Robert Eugene Steinhardt, som han egentlig het, var medvokalist i to perioder (1973–1982 og (1997–2006). Det er imidlertid fiolinen han kanskje berømmes aller mest for.

– Medlemmene i Kansas, både tidligere og nåværende, ønsker å uttrykke sin dypeste sorg over bortgangen til en kollega og venn, skriver Kansas i en kunngjøring på Twitter.

– Robby vil alltid leve i våre sjeler, våre minner og i musikken vår. Hva han tilførte oss andre i bandet, fansen som kom på konsertene våre og lyden av Kansas, vil alltid stå hjertene nært. Vi elsker ham og vil savne ham for evig, skriver de.