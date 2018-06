DØDE UNG: XXXTentacion ble bare 20 år. Foto: FLORIDA DEPT. OF CORRECTIONS

XXXTentacion skal ha åpen kiste

24.06.18

MUSIKK 2018-06-24T12:13:37Z

Ingen kameraer eller mobiltelefoner er tillatt når fansen inviteres til minnestund for den drepte rapperen førstkommende onsdag.

«Entertainment Tonight» melder at XXXTentacion skal ligge i åpen kiste under en seks timer lang minneseremoni i Panther’s Stadium i Sunrise i Florida 27. juni.

« Til kjærlig minne om Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, kjent under artistnavnet XXXTenatacion. Kom og ta et siste farvel », oppfordrer arrangørene i en annonse for minnestunden.

Der gjøres det klart at det ikke vil være tillatt å ta bilder av den døde 20-åringen. Det er nemlig ikke lov å ta med mobiler eller kameraer inn.

« Vær så snill å la disse være igjen hjemme eller i bilen. Enhver som har med seg elektronisk utstyr av noe slag, vil umiddelbart bli vist bort ved inngangen. Vedkommende vil ikke få slippe inn senere », heter det i annonsen, som har sort bakgrunn og er prydet med et bilde av musikeren.

Det står ikke i annonsen at det blir åpen kiste, men «Entertainment Tonight» skriver at de har fått det bekreftet av en talsperson for familien.

Annonsen er lagt ut på XXXTentacions Instagram , som hans mor har ansvaret for.

« Dette blir deres siste sjanse til å se ham », heter det i teksten under annonsen, der fansen også blir påminnet om at det er «en avskjedsseremoni, ikke et event».

Hvordan sikkerheten skal ivaretas når invitasjonen er gått ut til alle de mer enn 13 millioner følgerne på Instagram – samt at den spres med lynets hastighet i øvrige sosiale medier – er uvisst.

Fansen har allerede vist at det kan gå dramatisk for seg når de samles for å minnes den kontroversielle stjernen. I Los Angeles gikk det heftig for seg tirsdag da mellom 300 og 500 fans begynte stoppe biltrafikken og etter hvert klatre opp på hustakene langs gatene.

Det var mandag kveld norsk tid at fansen ble rystet av nyheten om at Onfroy var skutt og drept utenfor en motorsykkelforhandler i Florida.

Én person er arrestert, mistenkt for å ha skutt den profilerte rapperen. Politiet utelukker ikke at de kan komme til å pågripe flere. De etterforsker fortsatt. En av teoriene er at XXXTenatcion kan ha vært et tilfeldig offer.

Torsdag ble det klart at rapperen trolig blir pappa etter sin død . Hans mor, Cleopatra Bernard, postet et ultralyd-bilde på Instagram med teksten: «Han etterlot oss en siste gave».

Hip hop-artisten ble sett på som en lovende stjerne, og i mars nådde albumet hans «?» første plass på Billboards 200-liste. Plata tar opp temaer som depresjon. I mars toppet hans nye plate også VG-lista , hvor han har hatt plasseringer med fire låter og tre plater.