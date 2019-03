IKKE OVERBEVIST: Låtene til ISÁK er strengt tatt behagelige å lytte til. Men foreløpig er det langt mellom de virkelige minneverdige øyeblikkene, mener VGs anmelder. Foto: Alier Ajak Wuoi

Konsertanmeldelse Bylarm: ISÁK, Rockefeller – Stjerneslaps

Ella og hennes to våpendragere treffer ikke helt på Bylarm

Publisert: 01.03.19







En ikke altfor kontroversiell spådom: Ella Marie Hætta Isaksen kommer til å prege norsk musikkliv i uoverskuelig fremtid.

At Tana-sangeren sto fram som en både interessant og på mange vis ferdigstøpt artist under fjorårets ofte fjasete sesong av Stjernekamp, som hun vant i en alder av 20, er et fint bevis på at man kan bryte den kollektive lydmuren på de (vid) underligste vis.

Dette er et hverdagsmirakel man kan og bør sette pris på.

Med bandet ISÁK skal hun feste grepet ytterligere, med kjølig og elegant elektronika og synthpop – og et distinkt samisk preg. I forkant av konserten knytter det seg en viss spenning til om dette blir for storslått og langt ut på viddene – bokstavelig talt, for en gangs skyld – for den gjengse bylarmer.

Dessverre er problemet det motsatte. Trioen bruker lang tid på å etablere noen egen identitet i løpet av sine tilmålte minutter på Rockefeller. Musikken veksler mellom det kompetente, det populistiske og det etno-banale. Det mektige uteblir, og Hætta Isaksen glitrer først som vokalist når hun får synge tilnærmet capella over halvveis ut i konserten.

Låtene til ISÁK er strengt tatt behagelige å lytte til. Men foreløpig er det langt mellom de virkelige minneverdige øyeblikkene. Folk begynner til alt overmål å skravle under konserten, og de som hører etter blir i liten grad belønnet.

Synd, for det fins et betydelig potensial klemt innimellom kriker og kroker av dette ordinære uttrykket.