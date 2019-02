POPYNDLING: Ariana Grande, her på Billboard Women In Music i New York i desember. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES

Fansen fråtser i Ariana Grandes overraskelsesalbum

Fansen og pressen spekulerer heftig rundt låtene på det nye albumet, som kommer kun et halvt år etter forrige plateslipp.

Publisert: 09.02.19 11:07







Natt til fredag overrasket den amerikanske superstjernen (25) verden med det nye albumet «Thank U, Next», som inneholder 12 låter.

Og responsen har ikke latt vente på seg. Ariana Grande topper allerede Googles søkestatistikk for det siste døgnet. People og andre medier kastet seg raskt over repoertoaret. Bladet Rolling Stone skriver at albumet er spekke med låter som komme til å toppe listene.

Nysgjerrigheten knytter seg ikke minst til hva Grande egentlig synger om. 25-åringen har nemlig lagt en svært turbulent tid bak seg.

les også Ariana Grande setter ny rekord

Ekskjæresten, den 26 år gamle musikeren Mac Miller, døde av en overdose i fjor høst. Kort etter brøt Grande forlovelsen med «Saturday Night Live»-komiker Pete Davidson (25). Hennes planlagte nyttårskonsert ble avlyst på grunn av sykdom. Hun har også trukket seg fra den forestående Grammy-utdelingen etter det som skal være uenigheter med arrangørene.

For ikke å glemme mai 2017, da Ariana Grandes konsert i Manchester ble utsatt for terrorangrep.

Bakgrunn: – Det verste året i mitt liv

Sterke tekster om eksen

I sosiale medier og kommentarfelt grubles det på hvilke nye låter som handler om hva, og spesielt har lytterne festet seg ved «Ghostin», som mange mener må dreie seg om både Grandes avdøde ekskjæreste og Davidson. Sangen handler om å være sammen med én og tenke på en annen:

«I know that it breaks your heart when I cry again / Over him/ I know that it breaks your heart when I cry again / ‘Stead of ghostin’ him», lyder det i noen strofer.

«We’ll get through this, we’ll get past this, I’m a girl with / A whole lot of baggage», synger hun i en annen.

les også Forsvarer ekskjæresten mot mobbere

På Twitter har fansen siden plateslippet i natt postet en lang rekke meldinger om nettopp «Ghostin». Gråte-emojis og «memes» med tårevåte ansikter strømmer på, og mange beskriver låten som Grandes aller mest personlige noensinne.

Grande og Miller var sammen i to år før de avsluttet forholdet i fjor vår. Under et halvår senere døde han.

«Though I wish he were here instead / Don’t want that living in your head / He just comes to visit me / When I’m dreaming every now and then», synger hun også i låten.

les også Pete Davidson om mobbingen etter Grande-bruddet: – Prøver å forstå

Den nye utgivelsen hyller også Miller med en sampling av en av hans låter, «2009».

Los Angeles Times skriver at dden nye platen overskygger Grammy-krangelen hennes.

Musikkanmelder Patrick Ryan i USA Today skryter av albumet og sier at det er hennes beste til nå. Han mener utgivelsen byr på flere personlige betroelser enn noen gang før.

Grande har også samplet «Sound Of Music»-klassikeren «My Favorite things».

Tittellåten «Thank U, Next» kom i fjor og var en av årets mest populære på hitlistene.

Til den nye balladen «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» har stjernen også presentert en ny musikkvideo med seg selv sammen med skuespiller Charles Melton (28) og modellen Ariel Yasmine (21). Her har hun implementert et vers fra en gammel N’Sync-låt («It Makes Me Ill»):