SOLO: Charlotte Kjær, alias Charla K, på toppen av VG-huset. Lørdag skal det tidligere Shackles-medlemmet i ilden alene. Foto: Frode Hansen/VG

MGP-klare Charla K: Søt musikk med kjæresten

Publisert: 09.03.18 08:17

Lite ante Charlotte Kjær (28) at låtskriver-campen i 2015 skulle resultere i både romanse med en svenske og senere platekontrakt med selveste Per Gessle (59).

Charla K, som hun kaller seg, går på scenen med låten «Stop The Music» under Melodi Grand Prix-finalen i Oslo Spektrum lørdag. Da er det gått fem år siden hun deltok i MGP med duoen Shackles – også kjent fra «X Factor» i 2009 , da som kvartett.

– For første gang skal jeg synge på TV helt alene. Jeg gleder meg, sprudler Kjær overfor VG.

Teksten er skrevet av ingen ringere enn Per Gessle (59) . Melodien har Kjær laget sammen med kjæresten Alex Shield (32). Tønsberg-kvinnen har nemlig gjort svenske av seg for kjærlighetens skyld.

– Jeg var på en låtskriversamling i Strömstad for snart tre år siden, og siste dagen ble jeg plassert i en gruppe med Alex. Sammen skulle vi lage en låt, forteller hun til VG.

De to fant tonen profesjonelt, men det skulle gå enda et halvt år før Shield tok kontakt og inviterte Kjær til Stockholm. Da oppsto det for alvor søt musikk, og et halvt år senere flyttet Kjær til Sverige.

– Som musiker lever man ikke noe A4-liv. Det at vi er i samme bransje, gjør at vi forstår hverandre. Får vi en «feeling» en kveld, kan vi begge sitte oppe hele natten og skrive. Det er fint å dele en så stor lidenskap, sier hun.

At de to i dag kan skilte med hver sin platekontrakt med Per Gessles selskap, er også et aldri så lite lykketreff. Da Kjær besøkte kjæresten i studio i fjor, fikk de se Gessle og bandet hans i lokalet utenfor. Kjær og Shield hoppet i det og spurte Gessle om han ville komme innom og høre litt av det de holdt på med.

– Vi risikerte jo kun å få et nei. Gessle har alltid vært Alex’ store idol. Per sa ja og ble sittende i 20 minutter å lytte, selv om manageren hans purret på ham, forteller en smilende Kjær.

Gessle ble imponert og ba om e-postadressene til de to før han gikk. Tilbake satt to overveldede musikere og håpet at superstjernen ville ta kontakt igjen.

Det gjorde han. I dag samarbeider de tre tett, og sammen sikret de «Stop The Music» en plass i MGP – i konkurranse med 1300 andre bidrag.

Gessle er kjent fra gruppa Gyllene tider, men det var med Roxette han fikk sitt internasjonale gjennombrudd med «The Look» i 1988, og storhiten fra Pretty Woman»-filmen, «It Must Have Been Love» i 1992. Sammen med makker Marie Fredriksson (59) kan han skilte med over 75 millioner solgte album.

Han er full av lovord om Kjær:

– Jeg tror at uansett om Charlotte vinner eller ikke, så er dette en fantastisk mulighet for henne til å vise seg frem. Hun har en vidunderlig stemme og stor tilstedeværelse på scenen. I tillegg har låten en «klassisk» og seriøs kvalitet som kommer til å gagne henne på lang sikt, sier Gessle til VG.

– Jeg forsøkte å skrive en tekst som var veldig menneskelig med en dose ettertenksomhet og skuffelse, samtidig som den er full av håp. Teksten står godt til musikken – det er vakkert, mener Gessle.

Popveteranen har skrevet to låter for svenske Melodifestivalen tidligere uten at det resulterte i seier. Skulle «Stop The Music» vinne den norske finalen, kommer Gessle til å være stolt over å representere Norge i Portugal i mai.

– Det hadde vært utrolig smigrende. Jeg har, som de fleste sikkert vet, vært i Norge tusen ganger med Gyllene tider, Roxette og som soloartist. Helt siden The Kids og «Forelska i lærer’n» lå på listene, ler han.

Gessle er lei for at han ikke får vært til stede under finalen lørdag.

– Jeg er dessverre utenfor Skandinavia. Men om Charlotte vinner, skal jeg prøve å komme til den store Eurovision-finalen i Lisboa. Heia Norge!

Kjær er spent før den store dagen. At hun konkurrerer mot en rekke MGP-veteraner , deriblant Alexander Rybak (31) , prøver hun ikke å tenke på.

– Måtte den beste låten vinne! Selvsagt hadde det vært fantastisk å gå til topps, men det er en litt skummel tanke. Jeg har alltid vært litt hard mot meg selv og ikke hatt verdens største selvtillit. Sånn er det nå også, men jeg føler at låten kan være en god representant for Norge.

Kjær lanserer sin første EP om få uker, men hun skriver også låter for andre. Den største fjæren i hatten så langt er «Stamina», som amerikanske Anastacia (49) brukte på sin fjorårsplate.

– Låten var egentlig ment for meg selv, men da Anastacia ville ha den, tenkte jeg det var lurt å gi henne den, smiler Kjær.