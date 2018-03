SLUTT: Etter å ha vært kjærester i to år er det nå slutt mellom supermodellen Gigi Hadid og vokalisten Zayn Malik Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Slutt mellom Zayn Malik og Gigi Hadid

Publisert: 13.03.18 21:38 Oppdatert: 13.03.18 23:13

Den tidligere One Direction-vokalisten Zayn Malik bekrefter at det er slutt mellom han og supermodellen Gigi Hadid.

– Vi har hatt et meningsfylt, kjærlig og morsomt forhold og jeg har den største respekt og beundring for Gigi, skriver Malik.

Men etter et to år er det altså slutt mellom den tidligere stjernen fra One Direction og supermodellen. Engelske The Sun var først ute med spekulasjoner om bruddet mellom de to tirsdag ettermiddag – og nå har altså Zayn Malik selv bekreftet på Twitter at det stemmer. People Magazine omtaler også bruddet tirsdag kveld norsk tid.

The Sun skriver også at Zayn ikke lenger følger Gigi på Instagram, mens hun fortsatt følger ham.

Så sent som i fjor høst feiret de sin toårsdag med romantiske bilder på sosiale medier – og i januar i år var det stor oppstandelse rundt Maliks nye tatovering hvor kan se ut til at ansiktet til kjæreste og supermodell Gigi Hadid er foreviget.

Den gang skrev blant andre VG at den tidligere One Direction stjernen Zayn Malik har alltid vært kjent for å bære kreative dekorasjoner på kroppen. Nå ser det ut til at superstjernen skal ha tatovert og foreviget supermodellen og nå ekskjæreste Gigi Hadids ansikt på brystet, skal vi tro fansen.

Den helgen feiret for øvrig Zayn sin 25-årsdag, og kjæresten tok i bruk Instagram for å rette oppmerksomhet mot bursdagsbarnet. Her la hun ut en post av superstjernen, iført en åpen skjorte.

Tidligere skal Zayn også ha tatovert ansiktet til sin eksforlovede, «Little Mix»- stjernen Pierre Edwards på armen. Denne valgte han etter en stund å dekke over. Nå ser det ut til at en ny forelskelse skal ha fått en hedersplass på kroppen hans.

Det kan tilsynelatende se ut til at 25-åringen som forlot den verdenskjente popgruppen One Direction i 2015 liker å ta risiko når det kommer til å forevige sine kjære i blekk på kroppen.

– Vi prøver begge å bare å fokusere på hverandre og gjøre det beste vi kan. Så får vi håpet det går bra, sier han om livet i rampelyset, fortalte han i et intervju i fjor sommer.