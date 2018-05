ONE IN A BILLION: Seeb, fra venstre Niklas Strandbråten, Simen Eriksrud og Espen Berg, kan se tilbake på over en milliard avspillinger på Spotify, Foto: Kristiansen, Tore

Seeb passerte milliard-milepæl med vemod

Publisert: 08.05.18 13:58 Oppdatert: 08.05.18 14:26

MUSIKK 2018-05-08T11:58:04Z

Den norske trioen har nå mer enn én milliard avspillinger på Spotify med remixen av Mike Posners «I Took A Pill In Ibiza». Likevel er det et bittelite skår i gleden.

– Én milliard... Det er bare helt sinnssykt. Takk til alle som har lyttet, skriver Seeb på sin Facebook-side , illustrert med en skjermdump fra Spotify som viser at «I Took A Pill In Ibiza» er spilt av 1.000.117.937 ganger på strømmetjenesten.

Seebs Espen Berg er nesten målløs.

- Det er ganske vilt å tenke på at Ibiza-låten nå har passert en milliard lyttinger på Spotify alene, nesten så vi ikke kan tro det. Vi er veldig glade for at folk rundt i verden har lyttet på den og gjort det mulig for oss å skape en plattform til å gi ut musikken vår på, sier han til VG.

Likevel har Espen Berg flere tanker i hodet i kjølvannet av en slik vanvittig suksess. Det handler om låtens åpningsord; «I took a pill in Ibiza, to show Avicii I was cool».

– Ja, det er med et visst vemod da teksten i låten, som omhandler skyggesiden av livet som artist, brått ble aktuell med Aviciis tragiske bortgang. Han er jo også en del av historien i låten, og den får en ny betydning for oss nå etter alt som har skjedd. Uansett er vi veldig glade for å ha bidratt med låt nummer ti som passerer den magiske grensa på én milliard på Spotify, sier Berg.

Seeb hedret selv Avicii i sosiale medier - som på Instagram og Faceboo k - da den svenske superstjernen så tragisk gikk bort den 20.april i år, bare 28 år gammel.

Ifølge en liste på Wikipedia , oppdatert senest i april i år, har Seeb - som foruten Espen Berg består av Simen Eriksrud og Niklas Strandbråten - dermed den tiende mest spilte låten i historien på verdensbasis. I nasjonal sammenheng troner de soleklart øverst. Alan Walkers mest spilte sang, «Faded» ligger rundt 820 millioner, mens Kygos «Firestone» har 582 millioner.

Ed Sheeran ligger helt øverst på den celebre lista med «Shape Of You». Den har hele 1, 745 milliarder avspillinger på Spotify. Deretter følger henholdsvis Drake og The Chainsmokers, førstnevnte med 1.470 milliarder avspillinger for «One Dance» og sistnevnte med 1.275 milliarder for «Closer».

Seeb - som tidligere i år vant Spellmannpris i popgruppe-klassen - er for tiden aktuell med Dagny-samarbeidet «Drink About» som også har fin fart oppover Spotify-listene og er pr. i dag strømmet over 16 millioner ganger, én måned etter utgivelsen. Den akustiske versjonen av samme låt ble utgitt denne uka.

