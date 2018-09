INNTAR OSLO SPEKTRUM: Rock, funk, blues og soul-musikeren Lenny Kravitz kommer til Norge i mai neste år. Foto: Mathieu Bitton, Atomic Soul

Lenny Kravitz kommer til Oslo

Den prisbelønte sangeren og låtskriveren Lenny Kravitz kommer til Norge neste år. 28. mai inntar han Oslo spektrum.

54-åringen har nettopp sluppet sitt ellevte album «Raise Vibration», og vil nå holde en konsert i Oslo spektrum der han vil spille både nye og gamle låter, opplyser bookingselskapet Atomic Soul i en pressemelding.

– Ingen er som Lenny Kravitz, og det er en ære å få lov til å presentere ham i Norge. Dette blir uten tvil en av 2019´s absolutte høydepunkter! sier Peer Osmundsvaag, som er ansvarlig arrangør i Atomic Soul.

Kravitz er født i New York, men flyttet til Los Angeles som tenåring. Siden debutalbumet «Let Love Rule» kom i 1989, har han solgt over 40 millioner album over hele verden.

Han har også satt rekorden for flest vunnede Grammy Awards i kategorien «Best Male Rock Vocal Performance», og samarbeidet med en rekke kjente artister.

Deriblant Madonna, Aerosmith, Prince, David Bowie, Mick Jagger, Jay-Z, Drake, Avicii og Alicia Keys.

De siste årene har Kravitz også medvirket som skuespiller i flere storfilmer, deriblant «The Hunger Games», «Precious» og «The Butler».

Den forrige gangen Kravitz opptrådte i Norge var i 2005 , under sin «Electric Church Tour», som han gjorde i forbindelse med slippet av sin syvende plate «Baptism ».

Lenny Kravitz har tidligere opptrådt i Norge flere ganger. I 2012 spilte han på Norwegian Wood.