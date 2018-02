BEDRE: Popstjernen Emilie Nicolas er på bedringens vei etter at hun for to år siden fikk beskjed om at hun hadde hjernesvulst. Foto: Bringedal, Terje

Emilie Nicolas på bedringens vei etter hjernesvulst

Publisert: 02.02.18 17:01

Emilie Nicolas (29) ble syk i 2016 og måtte avlyse en rekke konserter. Nå forteller hun at hun hadde en hjernesvulst.

Det skriver popartisten på sin Instagramkonto fredag ettermiddag.

– Hei alle sammen. For to år siden fant jeg ut at jeg hadde en hjernesvulst som ikke var bra for meg. Jeg har blitt operert og så langt jeg vet, er alt bra. Jeg deler dette med dere alle sammen fordi jeg ønsker å legge dette bak meg og fokusere på fremtiden, skriver hun, og takker alle for tålmodighet og oppmuntrende ord.

Silje Larsen Borgan, manager for Emilie Nicolas, skriver til VG at Nicolas ikke har ytterligere kommentarer.

I oktober i fjor skrev VG at popartisten måtte avlyse en rekke konserter, og skrev at hun hadde vært «for optimistisk» i forhold til egen helse.

Høsten samme år gjestet hun Karpe Diem-hiten «Hvite menn som pusher 50».

Så ble det veldig stille.

12. januar 2016 meldte Nicolas på Instagram :

«Jeg er så lei meg for å måtte avlyse konserter fremover. Det sitter langt inne. Håper dere som har kjøpt billett fortsatt vil komme når jeg er tilbake på scenen i god form.»

30. august 2016 skrev hun på Facebook :

«Kjære venner, det er med tungt hjerte jeg må kaste inn håndkleet og avlyse den utsolgte konserten på Sentrum Scene fredag 11. november. Har nok vært litt for optimistisk til når jeg skulle bli frisk og denne gangen tar jeg ikke sjansen på å sette ny konsert-dato før jeg er helt sikker på at jeg kan gjennomføre».

Emilie Nicolas (29) fra Bærum slo gjennom med et brak i 2014.

Hun ble snakkis på Bylarm , toppet VG-lista med sin debutplate, og innkasserte to Spellemannpriser og et stipend på en kvart million i januar 2015.