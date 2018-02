TILBAKE IGJEN: The Smashing Pumpkins gjenoppstår, og er annonserer turné i Nord-Amerika. Foto: Polfoto

The Smashing Pumpkins gjør comeback

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 16.02.18 10:25 Oppdatert: 16.02.18 16:16

MUSIKK 2018-02-16T09:25:51Z

Det legendariske rockebandet annonserer gjenforening. Nå skal de på en omfattende turné i Statene.

De nevnes ofte i samme åndedrag som Nirvana, Pearl Jam og Alice in Chains. Nå har rockebandet «The Smashing Pumpkins» bestemt seg for å gjøre comeback.

Det offentliggjør de gjennom en video på bandets offisielle hjemmeside.

Gruppa er tilbake med medlemmene Billy Corgan, James Iha og Jimmy Chamberlin, samt med et relativt nytt medlem Jeff Schroeder. Nå skal de gjøre en omfattende turné i Nord-Amerika. Turneen strekker seg fra 12. juli til 7. september, og har fått navnet «Shiny and Oh So Bright Tour 2018».

The Smashing Pumpkins holdt det gående fra 1988 til 2000. Etterpå ble det stille, men et par år senere vendte bandet tilbake. Siden 2006 har bandet så og si vært et enmannsprosjekt for sanger og gitarist, Billy Corgan.

Bassist D'arcy Wretzky blir ikke en del av comebacket.

The Smashing Pumpkins fikk sitt store gjennombrudd med albumet «Siamese Dream», og sanger som «Today», «Cheub Rock» og «Disarm». Albumene «Mellon Collie and the Infinite Sadnes» fra 1995 gikk til topps på Billboard -lista, og var med på å gjøre dem til et ikonisk rockeband.

De har solgt over 20 millioner album på verdensbasis.