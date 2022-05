UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Florence Welch gikk seg vill på veien til diskoteket.

Plateanmeldelse: Florence The Machine – «Dance Fever»: Dans og drama

ALBUM: POP

Florence The Machine

«Dance Fever»

(Polydor/Universal)

Florence Welch og hennes maskineri serverer sitt rikeste og mest ambisiøse album hittil.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Jøye meg, som tiden flyr: Det har allerede gått 13 år siden Florence The Machine brakdebuterte med «Lungs».

Med en fiks ferdig stjerne i den da 21 år gamle frontfiguren Florence Welch – en slags Kate Bush formatert for Adele-generasjonen, om man legger rikelig velvilje til – traff prosjektet en tidsånd der teatralsk og «eksentrisk» popmusikk i flagrende gevanter for alvor ble tatt inn i stadionvarmen.

Gruppens femte album, «Dance Fever», er ikke – slik tittelen kunne antyde – en omfavnelse av det rådende disco-paradigmet i popmusikken. Platetittelen tar snarere utgangspunkt i middelalderfenomenet koreomani, der store folkemengder danset til de kollapset av utmattelse.

Med dette som lyrisk bakteppe, samt uttalt inspirasjon fra Emmylou Harris, Iggy Pop på 70-tallet, folk-horror-klassikeren «The Wicker Man» og prerafaelittisk kunst(!), har «Dance Fever» blitt bandets mest sammensatte og rikeste utgivelse hittil.

Det mektige åpningssporet «King» utfolder seg gradvis og tålmodig, mens påfølgende «Free» og «Choreomania» på vellykket vis utforsker spennvidden i dette universet fra hver sin kant.

Andre høydepunkter teller rustikke «Girls Against God» og den ukompliserte slentreren «The Bomb», og det er i tillegg slående hvor mye ensemblet får ut av korte snutter som «Prayer Factory» og «Midsommar»-klingende «Heaven Is Here».

Welchs grandiose stemme er fortsatt tidvis fullt mulig å høre seg mett på, og «My Love» – platens mest konvensjonelle låt – høres ut som noe hun har skrevet opptil flere ganger tidligere.

«Dance Fever» er like fullt en gledelig bekreftelse på at Florence The Machine har mer på menyen enn bløtkake. Og med ett rykket den forestående festivalsommeren enda et lite hakk nærmere.

BESTE LÅT: «King»