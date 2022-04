PÅ PRISUTDELING: Girl In Red på MTVs europeiske prisutdeling EMA i Budapest i november.

Girl In Red dropper Spellemannprisen

Den rekordnominerte artisten har USA-konserter å holde, og uteblir selv fra den norske musikkbransjens festaften.

Av Thomas Talseth

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Marie Ulven Ringheim (23) fra Horten, verdenskjent som Girl In Red, satte ny rekord i Spellemann-nominasjoner da disse ble offentliggjort i februar.

Hele syv ble det på Girl In Red. Med suksessen hennes i inn- og utland er hun antagelig også en kandidat til å få storprisen Årets Spellemann.

Torsdag ettermiddag ble hun tildelt sin første Spellemannpris for 2021, i NRK-programmet «Studio P3». Der vant hun kategorien årets låtskriver.

I et intervju i programmet gjør hun det også klart at hun ikke blir å se på Sentralen i Oslo fredag kveld, der prisutdelingen finner sted.

– Det gleder jeg meg til ikke å være med på, sier hun, men skynder seg å legge til at det er litt fleip fra hennes side.

– Jævlig kjipt

Selve fraværet er imidlertid ingen spøk. Girl In Red har konsert i Phoenix fredag kveld.

Lørdag skal hun spille på Coachella-festivalen i Colorado-ørkenen, slik hun også gjorde sist helg.

– Jeg synes det er jævlig kjipt å ikke få være der. Jeg kommer jo hjem to dager senere, sier hun til P3.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Girl In Reds manager.

VG har spurt Spellemannprisens pressetalsperson, Simen Eidsvåg, om når de fikk vite at Girl In Red uteblir fra showet, hvordan hun eventuelt vil figurere i det og hva Spellemann tenker om at landets heteste stjerner prioriterer utlandet fremfor prisutdelingen.

– Vi har lenge visst at Marie Ulven ikke kunne komme da hun skulle på turné i USA, skriver Eidsvåg i en epost.

Videre opplyser han at de som følger NRKs sendinger på fredag vil finne ut om hun dukker opp da.

– At vi har norske artister som gjør det så bra internasjonalt, synes vi er utrolig bra og har forståelse for at planer i inn- og utland prioriteres i slike sammenhenger.

Tre «årets» uteble

Dette er ikke første gang Spellemannpris-utdelingen må gå sin gang uten en av de største aktuelle norske stjernene tilstede.

I showene for 2014, 2015 og 2016 droppet samtlige tre Årets Spellemann-artistnavn – Nico & Vinz, Kygo og Marcus & Martinus – utdelingen i tur og orden.

Siden da har imidlertid alle Årets Spellemann vært på plass i Norge for å ta imot vandretrofeet: Astrid S, Alan Walker, Sigrid og TIX.

Torsdag ettermiddag ble det klart at Girl In Red ikke får uttelling i alle syv kategoriene hun er nominert i.

Prisen for årets produsent gikk til Magnus August Høiberg (34) fra Halden, bedre kjent som Cashmere Cat. Han står bak en av det siste årets største internasjonale hits, «Stay» med Justin Bieber og The Kid Laroi.

Girl In Red kan fortsatt vinne i kategoriene årets utgivelse (for debutalbumet «If I Could Make It Go Quiet»), årets låt («Serotonin»), årets musikkvideo, årets tekstforfatter og alternativ pop/rock.