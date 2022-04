Julie Bergan stilte med kjæresten på rød løper

Kjæresten til Julie Bergan erklærte rødglødende følelser på rød løper før kveldens Spellemannpris-show.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hun er den beste kvinnen jeg vet om. Jeg elsker henne! sa Yunus Daar til VG.

– Jeg elsker henne uendelig mye.

De to innrømmet at de er kjærester og formelig blusset i kinnene da de omtalte hverandre.

– Han er min følgesvenn i livet, sa Julie Bergan før hun bekreftet at de to er sammen.

ÅPNET OPP OM KJÆRLIGHETEN: Artist Julie Bergan og kjæresten Yunus Daar på rød løper før Spellemannprisen.

– Er dere samboere?

– Det kan du si.

– Forlovet?

– Nei, lo Bergan.

– Nå har vi gjemt oss så lenge, dette var en mulighet for å si at her er vi. Vi har gjemt oss en stund, vi er litt kryptiske fortsatt. Men det er nydelig å gå ut etter lockdown.

Frislepp og solbrilleskjul

Bergan uttrykker stor glede over å kunne feire Musikk-Norge etter lockdown og fortalte VG at hun ser frem til kvelden. Paret fortalte videre at de deler en fellesinteresse for musikk.

Tomine Harket stilte på sin side ifølge seg selv fyllesyk på løperen, og gjemte seg bak gedigne solbriller.

– Jeg er her med en som er nominert og heier på henne, sa Harket om Ash Olsen.

Hun ønsket ikke å utdype forholdet til Fredrikstad-artisten nærmere.

Se intervjuet med Tomine Harket:

Astrid S fortalte at hun kjente på nerver på vegne av de andre artistene:

– Mest for dem som skal synge live fordi jeg er så nerøs selv.

Ellers gledet hun seg over bestevenninnens nye forhold:

– Han er helt fantastisk. Veldig omsorgsfull og hardtarbeidende. Jeg har kjent ham i mange år, fortalte Astrid Smedplass, som er artistens fulle navn.

Oppklart låttyveri

Som flere andre på den røde løperen holder hun en knapp på Girl In Red når det gjelder hvem som blir Årets Spellemann.

For sin egen del er hun snart klar med ny musikk.

– Jeg har brukt tid på å finne en ny popsound. Jeg gleder meg, det blir gøy.

Tyveriet fra rapperen French Montana har løst seg, røpet hun. Kreditering for låten «How You King?» er nå på plass.

– Han måtte betale, da, sa Smeplass.

STILSIKKER: Astrid S på rød løper.

Kjent med vinneren

Eva Weel-Skram som sto på Idol-scenen for 16 år og seks albumutgivelser siden, var nominert i visekategorien. Men det blir ikke seier i kveld ettersom vinneren av denne kategorien allerede er annonsert: Vinneren ble Tønes.

– Hvem blir Årets spellemann?

– Det vet jeg faktisk, men det kan jeg ikke si, sier Weel-Skram.

– Er det en verdig vinner?

– Absolutt. Det er en som har holdt på i evigheter og har laget en av de fineste låtene jeg kan tenke meg.

Hektisk program

Marcus Mosele, aka Kamelen, var den første artisten som stilte på rød løper med et glass i hånden. Det er andre gangen han er nominert i hiphop-kategorien.

Etter Spellemannprisen skal han holde to konserter i Halden. I morgen går turen til Polen.

– Hva er det beste med livet akkurat nå?

– Dette glasset med champagne. Det er en billig variant, men den er god på smak. Jeg husker da vi kom inn i bransjen, da var det et sjokk. Men etter hvert blir man jo vant til det, kommenterte han om den gratis alkoholen.

JUSTISMINISTERENS FAVORITT: Marcus Mosele, aka Kamelen, på rød løper.

Dokumentarfilmen som er under produksjon har han troen på:

– Det er en ting jeg aldri har gjort før, men spennende blir det uansett. Jeg tror det skal bli bra. Tre år med filming, så det er ganske mye.

– Hva annet skjer med deg?

– Nei, kanskje det blir en Spellemann på hyllen?

Tidligere i år fortalte justisminister Emilie Enger Mehl at hun er fan av artisten. Det er ikke Mosele imot:

– Nei, å ha justisministeren sin fan kan ha sine fordeler, gliser Kamelen.

Ut mot politikerne

Stig Brenners innstilling er å ha det gøy, sier artisten. På P3 Gull ba han Jonas Gahr Støre om en rusreform:

– Nå er det enda flere man skulle tatt en prat med. Jeg synes det bare er verre. Det er ganske flaut. Lovbrudd og systematisk svikt av politiet som blir verre og verre for hver dag man graver. Det er ansvarsfraskrivelse og feigt. Det er en svær gjeng som passer på hverandre. Det gjelder politiet og Stortinget. De få som ser at det er ille, tør ofte ikke å gå ut med det, mener Brenner.

– Det er nok noen fossiler som må vekk.

Han kommer til å fortsette å tale for en rusreform.

– Det er viktig for meg.

SYSTEMKRITIKK: Stig Brenner benyttet taletiden på rød løper til å kritisere ruspolitikken.

– Oppleves som genuint

Sondre Lerche, som har høstet knallanmeldelser for sitt siste album «Avatars of Love», er ikke nominert for noe fra 2021. Men han uttrykket glede over det han mener er «fremgang» i musikkbransjen.

For bergenseren er det én soleklar favoritt til å vinne pris:

– Det er helt åpenbart at det er Girl In Red. Det er et eller annet med kraften og oppbyggingen av tingene hun gjør. Det er noe med folk som greier å være så tydelige og finne sin egen stemme. Det er imponerende at det når ut så stort i verden med noe som oppleves som genuint. Det er forførende, sa Lerche.

– Vi i Norge har hørt henne lenge, men jeg synes det er en imponerende plate som utvider mitt bilde av hvem hun var og er. Det synes jeg er fett.

Aurora, som er nominert i kategorien Årets internasjonale suksess, ser frem til en kveld med vindrikking fordi hun «alltid skal gjøre noe» og derfor ser frem til et pusterom.

Det viktigste i livet hennes for tiden?

– Kanskje lett tilgjengelig lykke. Slike ting man har adgang til hele tiden.