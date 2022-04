Julie Bergan stilte med kjæreste på rød løper

Kjæresten til Julie Bergan erklærte rødglødende følelser på rød løper før kveldens Spellemannpris-show.

Publisert:

– Hun er den beste kvinnen jeg vet om. Jeg elsker henne! sa Yunus Daar til VG.

– Jeg elsker henne uendelig mye.

De to innrømmet at de er kjærester og formelig blusset i kinnene da de omtalte hverandre.

– Han er min følgesvenn i livet, sa Julie Bergan før hun bekreftet at de to er sammen.

ÅPNET OPP OM KJÆRLIGHETEN: Artist Julie Bergan og kjæresten Yunus Daar på rød løper før Spellemannprisen.

– Er dere samboere?

– Det kan du si.

– Forlovet?

– Nei, lo Bergan.

– Nå har vi gjemt oss så lenge, dette var en mulighet for å si at her er vi. Vi har gjemt oss en stund, vi er litt kryptiske fortsatt. Men det er nydelig å gå ut etter lockdown.

Frislepp og solbrilleskjul

Bergan uttrykker stor glede over å kunne feire Musikk-Norge etter lockdown og fortalte VG at hun ser frem til kvelden. Paret fortalte videre at de deler en fellesinteresse for musikk.

Tomine Harket stilte på sin side ifølge seg selv fyllesyk på løperen, og gjemte seg bak gedigne solbriller.

– Jeg er her med en som er nominert og heier på henne, sa Harket om Ash Olsen.

Hun ønsket ikke å utdype forholdet til Fredrikstad-artisten nærmere.

Astrid S fortalte at hun kjente på nerver på vegne av de andre artistene:

– Mest for dem som skal synge live fordi jeg er så nerøs selv.

Ellers gledet hun seg over bestevenninnens nye forhold:

– Han er helt fantastisk. Veldig omsorgsfull og hardtarbeidende. Jeg har kjent ham i mange år, fortalte Astrid Smedplass, som er artistens fulle navn.

Oppklart låttyveri

Som flere andre på den røde løperen holder hun en knapp på Girl In Red når det gjelder hvem som blir Årets Spellemann.

For sin egen del er hun snart klar med ny musikk.

– Jeg har brukt tid på å finne en ny popsound. Jeg gleder meg, det blir gøy.

Tyveriet fra rapperen French Montana har løst seg, røpet hun. Kreditering for låten «How You King?» er nå på plass.

– Han måtte betale, da, sa Smeplass.

Eva Weel-Skram som sto på Idol-scenen for 16 år og seks albumutgivelser siden, var nominert i visekategorien. Men det blir ikke seier i kveld ettersom vinneren av denne kategorien allerede er annonsert: Vinneren ble Tønes.

– Hvem blir årets spellemann?

– Det vet jeg faktisk, men det kan jeg ikke si.

– Er det en verdig vinner?

– Absolutt. Det er en som har holdt på i evigheter og har laget en av de fineste låtene jeg kan tenke meg.