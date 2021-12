UVENNER: 50 Cent har ikke sansen for Madonnas undertøysbilder, men Madonna later til å ha enda mindre til overs for 50 Cents kommentarer om bildene.

Madonna raser mot 50 Cent etter krangel om undertøysbilder

50 Cent beklager overfor Madonna etter at han gjorde narr av pikante bilder hun la ut av seg selv på Instagram.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

«Candy Shop»-rapperen Curtis Jackson (46), bedre kjent som 50 Cent, la seg i stabilt sideleie på Twitter torsdag da han unnskyldte seg overfor Madonna. Beklagelsen – som ikke var uten ironiske undertoner – ble lagt ut etter at Madonna hengte rapperen ut som en illojal «venn».

I en Instagram-post som han senere har slettet, kommenterte 50 Cent ifølge People Magazine undertøystuntet på følgende vis:

– Dette er Madonna under sengen mens hun prøver å gjøre «Like a Virgin» i en alder av 63. Hun er ferdig hvis hun ikke får sin gamle rumpe opp i været».

Sensurert av Instagram

Madonnas undertøysbilder viser en ansiktsmessig relativt ugjenkjennelig artist i svart undertøy og fiskebeinsstrømper, poserende på og nedenfor en seng, mens en engleskulptur betrakter det hele fra veggen.

Bildene skal ifølge Madonna ha blitt fjernet fra Instagram etter at hun la dem ut tidlig i november, men 63-åringene har 25. november lagt dem ut på nytt.

– Jeg reposter bildene Instagram fjernet uten advarsel eller beskjed ... Årsaken de ga managementet mitt, som ikke håndterer kontoen min, var at en liten flik av min brystvorte ble eksponert. Det forbløffer meg stadig at vi lever i en kultur som tillater hver enda centimeter av kvinnekroppen å bli vist unntatt brystvorten. Som om det er den eneste delen av kvinnens anatomi som kunne blitt seksualisert, skriver Madonna.

Videre spør stiller hun spørsmålstegn ved om ikke menns brystvorter kan oppfattes som erotiske.

– Og hva med en kvinnes rumpe som aldri blir sensurert noe sted. Takk og lov for at jeg har klart å beholde vettet gjennom fire tiår med sensur ... sexisme ... aldersdiskriminering og kvinnehat, raser Madonna videre.

Anklager om sjalusi

63-åringen var ikke mer nådig mot 50 Cents som hun ga det glatte lag i en Stories-oppdatering. På et bilde som viser de to poserende under et musikkarrangement som rapperen altså hevder er i 2003, skriver hun følgende:

– Her er 50 Cents mens han later som om han er min venn. Nå har du besluttet å snakke dritt om meg. Jeg antar at din nye karriere får oppmerksomhet ved at du prøver å ydmyke andre i sosiale medier. Det minst opphøyde valget du kan ta som en artist og et voksent menneske, skriver hun.

– Du er bare sjalu fordi du ikke kommer til å se så bra ut som meg eller ha det like moro når du er på min alder!

Unnskyldningen fra rapperen kom etter at Madonna hadde lagt ut Instagram-story-utbruddet.