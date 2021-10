COUNTRY-RAPPER: Lil Nas X er riktignok rapper, men har også en svakhet for country, noe han igjen viser ved å covre Dolly Parton.

Lil Nas X imponerte Dolly Parton: − Jeg ble så oppspilt

Generasjonsmøte på tvers av musikkbåsene når stjernerapperen Lil Nas X (22) drar en cover av klassiske «Jolene» av countrydronningen Dolly Parton (75).

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Det er CNN som melder om det noe utradisjonelle møtet som skjedde da Lil Nas X fremførte «Jolene» hos BBC 1 Live Lounge denne uken.

Parton ble så smigret at hun overøste rapperen med godord fra sin Instagramkonto som ledsages av et bilde av de to.

«Jeg ble så oppspilt da noen fortalte med at Lil Nas X hadde fremført min «Jolene». Jeg måtte bare finne den og lytte til den umiddelbart ... og den er virkelig, virkelig bra», skriver Dolly Parton.

Lil Nas X var ikke sen om å skrive på Twitter hva han mente om rosen fra USAs ukronede country-gudinne.

Senere utdypet han utbruddet overfor radiostasjonen SiriusXM.

– Vi hadde opprinnelig tenkt å gjøre en Nirvana låt, og så begynte vi å tulle litt med andre ting, som å ta «Jolene» i stedet. Og da sa jeg; vent litt! Hva om vi faktisk gjorde «Jolene»? fortalte Lil Nas X, som mente det hele ble helt perfekt.

«Jolene» er en av Dolly Partons absolutt mest kjente låter, utgitt i 1973 og ifølge henne selv; den av hennes låter som det er lagd flest coverversjoner av.

Imidlertid har hun ikke sunget den like ofte fra scenen, ettersom hun selv har fortalt at teksten er selvopplevd – om den sjalu kvinnen som ser sin mann bli kurtisert av en kvinne hun innser er mye vakrere enn henne selv ...

Nå er ikke Lil Nas X helt ukjent med country-sjangeren. For to år siden satte han rekorder og herjet hitlistene med to versjoner av «Old Time Road», alene og med Billy Ray Cyrus.