POPIKON: Justin Bieber, her med kona Hailey Bieber på Met-gallaen i New York i fjor.

Justin Bieber brøt sammen etter bryllupet

Justin Bieber (28) fikk ikke den starten på ekteskapet med Hailey Bieber (25) som han hadde sett for seg.

Det forklarer han i et videointervju med Ebro Darden (47) på «The Ebro Show».

– Jeg husker i starten – etter å ha giftet meg – at jeg hadde et lite psykisk sammenbrudd, for jeg trodde at ekteskapet skulle fikse alle mine problemer. Men det gjorde det ikke, betror den kanadiske popstjernen.

I stedet gikk han på en smell og begynte å klandre seg selv for å være hyklersk.

– En hykler som forventet at kona mi skulle gjøre det jeg ikke selv klarte. Det er hardt noen ganger å se seg selv i speilet og innse at man kanskje ikke er den personen man trodde man var, sier han i intervjuet.

Bieber har også tidligere vært åpen om at livet ikke har vært noen dans på roser, hverken før eller etter bryllupet i 2018. Han har innviet omverdenen i alt fra eget rusmisbruk til manglende tillit i forholdet.

FESTIVAL: Justin Bieber på Coachella i California i forrige måned.

I det ferske intervjuet forklarer Bieber sine mentale kamper med «traumer og omstendigheter». Han gir Gud mye av æren for at han ikke lenger er like hard mot seg selv.

Popartisten har alltid vært åpen om sin kristne tro, og særlig hengiven er han etter å ha kommet seg ut av den negative spiralen.

– Bare tanken på at jeg er tilgitt, og at Jesus går ved min side på denne reisen, gjør at jeg blir bedre, dag for dag. Livet gir deg noen slag i fleisen, og det han være vanskelig å reise seg igjen. Men da kan man ha det perspektivet at Gud ikke er en sint fyr, men kjærlig og medlidende.

STJERNEPAR: Justin Bieber og Hailey Bieber på Grammy Awards tidligere i år.

Bieber og kona har opplevd andre prøvelser i det siste. Nylig ble Hailey rammet av et drypp i hjernen, som følge av et lite hull i hjertet. Hun har snakket åpent om hvor skremmende den opplevelsen var.

Bieber uttalte følgende under en konsert en uke etter hendelsen:

– Hailey har det fint. Hun er sterk. Men det har vært skremmende, ikke sant? Veldig, veldig skremmende. Men jeg er skråsikker på at Gud har sin beskyttende hånd over henne, og det er bra.