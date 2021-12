SØT MUSIKK: Anwar Hadid og Dua Lipa på American Music Awards 24. november 2019.

Hevder det er slutt

Flere amerikanske medier melder at Dua Lipa (26) og Anwar Hadid (22) ikke lenger er kjærester.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Amerikanske The Sun hevdet tidligere i desember at den britiske artisten og den amerikanske modellen hadde gjort det slutt etter to år sammen - etter først å ha prøvd å ta en pause for å redde forholdet.

Tabloiden US Weekly hevder å ha en kilde som sier paret ikke lenger er sammen og at de gikk hver til sitt før juleferien.

RØD LØPER: Hadid og Lipa på Grammy-utdelingen i Los Angeles i januar 2020.

Elle skriver at Dua Lipa har reist mye fram og tilbake mellom Los Angeles og London for å jobbe med sitt nye album, mens Hadid har blitt i Los Angeles, og at dette startet brudd-rykter tidligere i desember.

Lipa og Hadid sto fram offentlig som et par på New York Fashion Week i september 2019.

I mai 2020 fortalte artisten på «Watch What Happens Live With Andy Cohen» at de begynte å date sommeren året før.

– Vi møttes faktisk på en grillfest, men så fortsatte det på direktemeldinger, sa Lipa da.

KYSS: Anwar Hadid og Dua Lipa på American Music Awards i Los Angeles i november 2019.

I februar i år sa hun til britiske Vogue at hun forsøkte å holde forholdet til Anwar privat:

– Vi har alle disse fantastiske minnene og opplevelsene, og om det er noe vi ønsker å dele sammen, så er det moro. Vi viser bare det vi ønsker at du skal se. Det handler litt om å gi og ta, og å prøve å finne den riktige balansen mellom å være så opprømt og forelsket – å ønske å dele det med menneskene rundt meg, men samtidig ikke dele for mye, sa hun da.

Lipa skal være god venn med søstrene til Anwar, modellene Gigi og Bella Hadid.

Dua og Anwar har ikke delt bilder av hverandre på sine respektive Instagram-profiler siden begynnelsen av november.

