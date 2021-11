Plateanmeldelse: Damon Albarn – «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows»: Lydfontene

SKØYERAKTIG OPPSYN: Damon Albarn nærmer seg kjernen av sin artistiske storhet på sitt nye soloalbum.

Plateanmeldelse: Damon Albarn – «The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows»

Damon Albarn

«The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows»

Britpopens musikalske kameleon på sitt aller vakreste.

Av Marius Asp

I skarp motsetning til brødreparet Noel og Liam Gallagher, som vel begge må kunne sies å ha omfavnet rollen som «Muppets»-karakterer de siste tiårene, har Damon Albarn tilsynelatende valgt å forsvinne inn i selve musikken i kjølvannet av Blur-karrieren.

Det uvørne, fargesprakende og «virtuelle» Gorillaz-kollektivet er bare ett eksempel. Her har Albarn kunnet oppheve sine egne musikalske tyngdelover, med et drøss inspirerte samarbeid som gevinst.

Africa Express-prosjektet han var med på å starte er tidvis genialt (hør for eksempel «Terry Riley in C Mali»), og solodebuten «Everyday Robots» bød på en rekke fruktbare møter mellom denne utforskertrangen og Albarns erkeengelske utgangspunkt.

«The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows» er imidlertid en enda sterkere utgivelse i alle vesentlige ledd – mer kompleks, men samtidig vel så tilgjengelig.

Lyrisk skal vår mann ha latt seg inspirere av den engelske poeten John Clare (1793-1864), som hentet inspirasjon fra de rurale omgivelsene han vokste opp i.

Musikken begynte som et orkesterverk om landskapet på Island, Albarns andre hjemland, men har heldigvis vokst seg ut over sine rammer – godt hjulpet av gitartilstedeværelsen til den faste samarbeidspartneren Simon Tong.

Lydbildet er organisk og rikt. Arrangementer for orkestre og piano krenger mot ensomme, primitive rytmebokser, og en raus bruk av gamle synther pumper en spøkelsesaktig fremtidsnostalgi inn i uttrykket.

Det resulterer i sakteflytende mesterverk som briljant titulerte «Daft Wader», «The Cormorant» og «Darkness to Light», som på best tenkelige vis høres ut som den siste karaokekvelden før verdens undergang.

De tre instrumentallåtene fungerer alle på sitt vis – ikke minst dronete, Steve Reich-pulserende «Esja», som låter som den vulkanske fjellkjeden den er oppkalt etter. «Royal Morning Blue» ville vært et høydepunkt på et hvilket som helst Gorillaz-album, mens «The Tower of Montevideo» er en velkommen avstikker inn i mer sommerlige musikalske farvann.

Et åpenbart referansepunkt for denne musikken er sein Bowie – ikke minst mesterens to siste album, «The Next Day» (2013) og «Blackstar» (2016). Damon Albarn er for alvor i ferd med å gjøre seg fortjent til sammenligningen.

BESTE LÅT: «Darkness to Light»