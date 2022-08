1 / 4 forrige neste fullskjerm

Konsertanmeldelse: Karpe, Oslo Spektrum: Karpe kommer hjem

Subtil og strålende stormannsgalskap i Spektrum.

Marius Asp

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det har allerede gått tre år siden Karpe lanserte sin hårete, men åpenbart fullt realiserbare plan om å selge ut ti konserter på rekke og rad i hovedstadens «storstue» – en betegnelse Oslo Spektrum i tiltagende grad har gjort seg fortjent til de siste ti-femten årene.

Magdi og Chirag har trolig pønsket ut det meste av kveldens show i Skien, der de bladde opp et tosifret antall millioner for å kjøpe et kulturhus. I så måte er ikke dette bare en ildprøve for duoens ti forestående konserter, men like mye en hjemkomst for de to rapperne.

At Karpe solgte ut Oslo Spektrum ti ganger, er naturligvis i seg selv imponerende. Men måten de har gjort det på, med stadig en stadig mer kompromissløs og ambisiøs kombo av musikk og lyrikk, er den egentlige bragden.

Særlig EPen av året, «Omar Sheriff», vil bli stående som et mini-mesterverk i Karpe-diskografien – en inngang til universet deres som ikke bare bød på seks særegne låter, men som i tillegg kom utstyrt med en slags drømsk, bevissthetsutvidende scifi-fortelling som gikk i loop på nettsiden deres.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

I Spektrum denne kvelden er det naturlig nok disse sangene, samt høydepunktene fra «SAS Plus/SAS Pussy», som utgjør tyngdepunktet i settet.

Stemningen er påfallende god allerede på trikken mot Gunerius. I nabobygget er den direkte elektrisk. Et uvanlig sammensatt publikum, med en mulig vekt på unge mennesker i ymse aldre, har møtt frem i et Spektrum som for anledningen er innredet som en dystopisk slåssarena, med en mystisk boks plassert midt i rommet – en «drømmekube», skal det vise seg, som gir kvelden et visuelt anker.

Så løftes veggene, og en klemmende duo avsløres i en lysstrime over en scenografi som ikke er mer komplisert enn en overdimensjonert sandkasse. Nokså søtt, egentlig.

Vi skal ikke mange sekunder ut i «Iboprofen» før allsang truer med å gjøre Chirag overflødig. «Ibn Adam» kommer med pyro, et vakkert postludium og en øredøvende jubel i etterkant. Det er ikke sikkert vi hadde trengt Magdis oppklarende monolog om prosjektet i det hele tatt.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

Tidlige høydepunkter teller mektige «PAF.no» og Isah-gjestede «Syreangrep», som henter energi både fra en effektiv dansetrupp og et ellevilt publikum. Gøy blir det også når crooneren Magdi morfer «Moscot & Dior» over i Cutting Crews «Died In Your Arms».

«Baraf/Fairuz» kommer i en nesten lammende vakker tapning, med Emilie Nicolas, Harpreet Bansal og Jonas Benyoub i sentrale roller.

«Gunerius» og «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din» er velkomne gjenhør fra en fruktbar Karpe-epoke, men mer ukjente øyeblikk funkler også – deriblant «Jetpack», som Magdi bærer i unplugged-format – bokstavelig talt utenfor, eller mer nøyaktig på toppen av boksen.

Et samlet Spektrum blir med på å hylle Karpes husfotograf Mike Angeles på helt ferske «Big Papa Goat», og de får sin belønning med en sakral «Spis din syvende sans».

Ellers? Magdi crowdsurfer på en oppblåsbar hvithai. Det nevnte tospannet Bansal og Nicolas skaper magi på vei inn i «The Most Beautiful Show In The World (Right Now)». Balladen «Kenya» blir – ikke overraskende – kveldens store gåsehud-øyeblikk.

Det er med andre ord minimalt å trekke for denne første av ti augustkvelder i Spektrum. At showet i liten grad baserer seg på teatralitet og visuelle gimmicks, oppleves først og fremst som en lettelse.

På et eller annet punkt er det kanskje naturlig å diskutere hvorvidt Karpe har noen reelle muligheter til å bygge prosjektet videre – i høyden så vel som i bredden – etter noe sånt som dette.

Men det får bli en annen dag. Her og nå er det bare å bøye seg i støvet.