Girl In Red med historisk mange Spellemann-nominasjoner: − Helt vanvittig

Marie Ulven (22), også kjent som «Girl In Red», har mulighet til å vinne hele syv priser under årets Spellemannpriser. Det gjør henne historisk.

Av Siri Berge Christensen

Fredag formiddag ble de nominerte til Spellemannprisen for fjoråret offentliggjort.

Der ble det klart at Girl In Red, eller Marie Ulven som hun egentlig heter, er nominert i hele syv kategorier: alternativ pop/rock, årets låt, årets låtskriver, årets musikkvideo, årets produsent (sammen med Matias Télles), årets tekstforfatter og årets utgivelse.

Ingen har noensinne vært nominert i så mange kategorier under en utdeling av Spellemannpriser.

– Å inneha den nye rekorden for flest nominasjoner i historien er helt vanvittig. Jeg er utrolig spent, og har egentlig ingenting fancy å si enn at dette er utrolig kult og at jeg er veldig, veldig glad, sier Ulven via pressekontakt i Spellemann.

Forrige rekord var fem nominasjoner, og ble satt av Lene Marlin i 1999 - samme året som Ulven ble født. Også Kygo hadde fem nominasjoner i 2015.

22-åringen har over 12 millioner månedlige lyttere på Spotify, og i fjor slapp hun sitt debutalbum «If I Could Make It Go Quiet». Det fikk terningkast fem av VGs anmelder.

– Jeg virkelig elsker dette albumet og jeg har jobbet utrolig hardt med det. Å få denne anerkjennelsen i alle disse kategoriene er ganske «fucking» kult, sier Ulven.

En annen som har mulighet til å vinne flere priser er Gabrielle. Hun er nominert i kategoriene årets pop, årets utgivelse og årets låtskriver.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som følger med og lytter på musikken min, og selv om bekreftelse fra en jury aldri er drivkraften, er det utvilsomt en god følelse å blir lagt merke til på den måten, sier hun via sin manager Marthe Vee.

Ny kategori

Nytt under årets utdeling er at det er opprettet en egen pris for «festmusikk». Nominert i denne prisen er Carina Dahl, JONE, Rotlaus og Hagle. Sistnevnte er også nominert for årets låt.

Da den nye kategorien ble annonsert i fjor, uttalte Dahl til VG at det var «helt rått», og at streamingtallene viser at dette er en type musikk folket setter pris på. På spørsmål om hva hun tenkte om sine sjanser til å motta pris, sa hun følgende:

– Jeg stiller meg ydmyk til akkurat det spørsmålet, fordi jeg synes det er mange før meg som fortjener en Spellemann. MEN jeg skal absolutt ha som mål å bli nominert i denne kategorien, lo hun.

