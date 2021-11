MANGEMILLIONÆR: Marie Ulven Ringheim, best kjent som Girl In Red.

Millionene hagler inn for Girl In Red

Den 22 år gamle popkometen seiler opp som en av Norges mest innbringende artister.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Dette fremgår av det første årsregnskapet for artistens selskap, World In Red AS, som hun eier alle aksjer i.

Selskapet hadde 11,6 millioner i omsetning pandemiåret 2020.

Dette ga et resultat før skatt på 6,4 millioner, og det er tatt ut over fem millioner i utbytte.

Marie Ulven Ringheim, som er artistens fulle navn, er fra Horten og har gjort det stort internasjonalt de siste årene – både med låtutgivelser og som liveartist.

– Selv om det har vært et svært vanskelig år både i vår bransje og verden forøvrig, har vi jobbet veldig hardt sammen med våre partnere i inn- og utland for å fremme Girl In Reds forretninger og slippe hennes kritikeroste album, skriver hennes manager Ben Blackburn i Twenty Ten Management, i en epost til VG.

Han melder videre at de gode resultatene medfører ytterligere investeringer i Girl In Red-prosjektet.

World In Reds 2020-resultat kommer også uten drahjelp fra Norsk Kulturråds corona-støtteordninger.

Selger ut i USA

2020 var ikke Girl In Reds første suksessår økonomisk: Skattelistene viser at hun i 2019 hadde 2,9 millioner i skattbar inntekt og 2,7 millioner i formue.

Fremtiden hennes virker også lovende: Hennes debutalbum kom først i april i år, til strålende anmeldelser og solide plasseringer på de offisielle salgslistene – blant annet syvende plass i Storbritannia, 10. plass i Australia og 67. plass i USA. Samt annenplass på VG-lista her hjemme.

Da hun halvannen måned tilbake postet på Instagram om en 28 konserter lang USA-turné i mars og april 2022, var de fleste showene allerede utsolgt.

Konsertstedene hun spiller på der er jevnt over på størrelse med Rockefeller og Sentrum i Oslo, med kapasitet på 1000–2000 tilskuere.

På Spotify har flere Girl In Red-låter passert 100 millioner avspillinger; hennes mest populære i skrivende stund ligger på 306 millioner.

Hun gir ut musikken via sin egen label, som også heter World In Red. Lisensavtaler med større selskaper sørger for spredning av låtene hennes.

Kommende søndag opptrer hun ved MTV Europe Music Awards i Budapest. Der er hun nominert i to kategorier.