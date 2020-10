KVINTETT: Tine Thing Helseth, Gaute Ormåsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal og Christian Ingebrigtsen i forbindelse med fjorårets turné. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Maria Arredondo trekker seg fra juleturné

«Vår jul» får solid pengestøtte fra regjeringen, men gjengen må holde alle de 52 konsertene uten Maria Arredondo (35).

«De siste ukers forverring av smittesituasjonen og skjerpende tiltak fører til at Maria Arredondo, av hensyn til barna sine, ser seg nødt til å bli hjemme under årets juleturné Vår jul», meldes det på turneens Facebook-side torsdag.

For risikabelt

På grunn av de skjerpede corona-restriksjonene, har produksjonsselskapet Bald and Beautiful Productions AS – eid av nettopp Arredondos ektemann Torstein Sødal (43) – bestemt at artistene må holde seg i karantene i ti dager før turnéstart.

Skulle noen av artistenes familiemedlemmer bli forkjølet eller syke mens turneen pågår, vil ikke artisten kunne reise hjem på turneens fridager. Den risikoen vil ikke tobarnsmoren fra Vennesla ta.

Ekteparets plan var å ha med sin seks måneder gamle sønn på turneen. Eldstemann på snart tre år skulle være hjemme med barnevakt, og Arredondo og Sødal skulle besøke ham på fridagene mellom konsertene.

«Snørr og forkjølelse i barnehagen er nærmest uunngåelig de neste ukene, og om vi hadde reist på turné nå og eldstemann hadde blitt forkjølet eller syk, ville hverken Torstein eller jeg kunne reist hjem og besøkt ham», skriver Arredondo.

«Den risikoen klarer rett og slett ikke mammahjertet mitt å håndtere. I ytterste fall måtte han vært uten mamma og pappa i fem uker», forklarer hun.

Lykkelig over millionstøtte

Maria Arredondo er styremedlem i ektemannens produksjonsselskap. Denne uken ble det kjent at Bald and Beautiful Productions AS får 6,24 millioner kroner fra regjeringens stimuleringsordning.

Av de 21 som har fått innvilget sin søknad til ordningen så langt, er Bald And Beautiful selskapet som har fått mest penger – etter Kurt Nilsen-turneen (13,3 mill.) og Elvis-hyllestkonseptet til Eventlederne AS (8,6 mill.).

– Det er helt fantastisk, sier Arredondo til VG.

– For det betyr at det blir turné. For oss er det en ubeskrivelig god følelse og kunne formidle til våre kolleger og at de kan få betalt før jul. Det har vært et tøft år.

– Hva tenker du om at dere er blant dem som får mest støtte?

– Det kan stemme det. Vi er jo en av dem som har desidert flest konserter, sier hun og sikter til de 52 planlagte juleshowene.

– Vi er kjempelykkelige for støtten etter å levd i uvisshet veldig lenge.

POPVETERAN: Maria Arredondo kan skilte med en nær 20 år lange karriere. Foto: Krister Sørbø, VG

Arredondo sender altså ektemannen ut på flere ukers rundreise alene med det øvrige ensemblet – Christian Ingebrigtsen (43), Tine Thing Helseth (33) og Gaute Ormåsen (37).

Popartisten presiserer overfor VG at det ikke er med lett hjerte hun trekker seg.

– Vi føler på et vanvittig stort ansvar når vi reiser rundt på turné. Flere og flere blir smittet i disse dager, og skulle noe skje under vårt ansvar, ville det vært helt forferdelig, sier hun.

TILSKUERE: Torstein Sødal og parets eldste sønn var spente tilskuere da Mmaria Arredondo var med i «Stjernekamp» i 2018. Foto: Krister Sørbø, VG

Hensynet til publikum og de andre artistene veier tungt, men aller viktigst er det for Arredondo å være mamma.

– Mine to gutter kommer først. Yngstemann vil være syv måneder når turneen starter. Jeg ammer ham fortsatt. Jeg husker sist jeg hadde eldstemann på turné. Han var syk helt fra generalprøven og gjennom turneen. Og det ville aldri funket nå.

35-åringen gleder seg over at kollegene skal få gå på scenen. Og selv om hun kommer til å savne publikum, skal hun for første gang nyte førjulstiden hjemme i ro og fred.

– Jeg skal lage pepperkakehus og gjøre alle de tingene jeg bare kan drømme om til vanlig, smiler hun.

Planen er fortsatt at fem artister skal legge ut på tur. Produksjonsselskapet håper å kunne lansere en erstatter i løpet av neste uke.

Publisert: 29.10.20 kl. 16:04

