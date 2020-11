SLÅR TILBAKE: Kulturminister Abid Q. Raja har fått mye kritikk for sine kompensasjonsordninger. I dette VG-intervjuet svarer han kritikerne. Foto: Frode Hansen

Raja om Kurt Nilsen: − Hoggestabbe

Kulturminister Abid Q. Raja mener Kurt Nilsen ufortjent har blitt en hoggestabbe for utålmodige kulturaktører.

Kritikken mot kulturministeren og Kulturrådet - som forvalter de ulike kompensasjonsordningene - har haglet etter at Kurt Nilsens juleturné ble tildelt over 13 millioner kroner i den ferske stimuleringsordningen.

Ordningen skal sørge for at det er liv i kulturarrangement også frem mot jul, til tross for nye og restriktive smittevernstiltak.

Fredag gikk et tyvetalls konsertarrangører ut i et åpent brev til kulturministeren der de etterlyste midlene de har søkt på, men ikke fått svar på. Lørdag kom også musiker og organisasjonsmann Bendik Hofseth på banen med et krast debattinnlegg i VG.

Kulturminister Abid Q. Raja forsvarer imidlertid utdelingen til Kurt Nilsen.

– Jeg synes enkelte her har blitt plassert litt i gapestokken, sier Raja til VG og sikter til store utbetalinger til blant andre Kurt Nilsen, Bjørn Eidsvåg og Truls Svendsen.

– De må tas litt i forsvar fordi når Kurt Nilsen ønsker å turnere vil jeg takke han fordi han gjør dette - for jeg tror at mange som hadde fått slike oppslag ville ha tenkt at nei, dette gidder jeg ikke, mener Raja og gir et eksempel.

– Når Kurt Nilsen drar til Tønsberg kulturhus, får alle som er engasjert i konserten betalt, takket være Kurt Nilsen. Når han drar til Grieghallen i Bergen, får Grieghallen betalt, takket være Kurt Nilsen. Disse 13 millionene havner jo ikke i lomma på én person, Kurt Nilsen - de smøres utover. Han skal ha 26 konserter fra Tønsberg til Bodø. Han skal ha penger til å betale konsertstedene, til turnekostnadene - fly, hoteller og så videre. Han skal betale alle musikerne, lyd og lys og crew og vakter. Og så vidt jeg vet er 13 millioner under halvparten av det de genererte selv av inntekter i fjor, sier Raja og legger til at han er dypt rørt over viljen til aktivitet i kultur-Norge i vanskelige tider.

– Jeg lar ikke en eneste kulturarbeider bli stående i gapestokken uten å bli tatt i forsvar. Jeg tar Kurt Nilsen, Bjørn Eidsvåg og Truls Svendsen i forsvar og sier tusen takk skal dere ha for at dere bruker juletiden til å gjennomføre de arrangementene som kan gjennonføres. Og Kurt Nilsen har aldri tidligere søkt om en eneste offentlig krone for å gjøre dette.

– Men med tanke på at Kurt Nilsen fikk utbetalt penger tidlig og Bjørn Eidsvåg fikk utbetaling på 24 timer, samtidig som det er en rekke mindre aktører som ennå ikke har fått utbetalt midler; jeg må spørre deg rett ut - bedriver du populisme her?

– Tvertimot! Det er ikke alle som forstår dette, men altså - vi lager en økonomisk ramme som Stortinget må si ja til. Når de har sagt ja, må vi til ESA for godkjennelse. Når de sier ja, lager vi forskrifter som gis til Kulturrådet. Men jeg mottar ikke en eneste søknad, jeg - jeg ser ikke en eneste søknad og jeg blander meg ikke inn i en eneste søknad! Det er det Kulturrådet som gjør og jeg har ikke hatt dialog med Kulturrådet om en eneste søknad, presiserer Raja.

– Med tanke på alle ulike kompensasjonsordninger som nå er ute; overvurderte du arbeidskapasiteten til Kulturrådet?

– Nei, ikke hvis vi tenker på hvor fort dette har gått. Det er laget forskrifter, dataportaler, søknadsbaserte ordninger, de har fått inn søknader og de har utbetalt. Jeg er stolt over det Kulturrådet har prestert, og jeg vet at de folka som er på jobb der brenner for kultursektoren, og de gjør alt de kan for å ivareta kultursektoren på best mulig måte, sier Raja.

FÅR STØTTE: Kurt Nilsen drar på juleturné med 13 millioner kroner i kompensasjonsstøtte - og gode tanker fra kulturministeren selv. Foto: Frode Hansen

Han sier at hele 90 prosent av de 900 søknadene som har kommet inn til stimuleringsordningen er på under én million kroner. Ifølge VGs opplysninger er den laveste søkesummen på 2400 kroner, mens den høyeste er på 35 millioner kroner. Det er Stageway som har søkt om dette beløpet for flere juleturneer, blant annet med Sivert Høyem, Eva Weel Skram, Hekla Stålstrenga og flere andre.

Kulturminister Raja har også fått med seg debatten om kapasiteten i kirkene under de kommende juleturneene. Ettersom kirkebenkene ikke er definert som fastmonterte stoler, er det kun mulig å holde konserter for 50 personer, ikke 200.

– Det jeg kan si nå, er at de som har solgt billetter med tanke på 200 personer, men kun kan spille for 50, så skal du kunne ettersende en søknad å få mellomlegget dekket, forteller Abid Q. Raja.

Kulturministeren ler når VG spør om kompensasjonspengebrønnen er i ferd med å tømmes.

– Slapp av! Er det én ting vi har gjort siden mars, og som ingen kan ta meg på, er det at vi har justert og økt ordningene når det har vært nødvendig. Denne regjeringa her er den regjeringa i hele verden som ivaretar kultursektoren med mest midler av alle. Vi har stilt opp til nå, og jeg lover som kulturminister at jeg også kommer til å stille opp i fortsettelsen.

