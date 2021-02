OMSTRIDT: Marily Manson, her avbildet i Beverly Hills i fjor. Foto: Evan Agostini / Invision

Marilyn Manson skal ha blitt vraket av manageren

Marilyn Manson (52) må klare seg uten samarbeidspartneren han har støttet seg på i 25 år, ifølge Rolling Stone.

Magasinet melder at Tony Ciulla, som har vært manager for Manson siden 1996, har droppet musikeren som klient.

Bladet skal ha opplysningene fra kilder tett på Manson-leiren.

Ciulla selv har ikke besvart henvendelsene fra hverken Rolling Stone eller de andre store mediene som omtaler saken, deriblant Variety og Billboard.

Manageren har stått last og brast ved Mansons side gjennom utallige kontroverser, men altså ikke gjennom den siste stormen.

Situasjonen har tilspisset seg for den amerikanske rockeren etter at eksforloveden, skuespiller Evan Rachel Wood (33), for litt over en uke siden sto frem med anklager om vold og seksuelle overgrep.

Mishandlingen skal ha skjedd mens de var et par, tidlig på 2000-tallet. Fire andre kvinner sto rett etterpå frem med lignende historier.

Mistet jobber

For en uke siden fikk Manson fyken fra plateselskapet. Dagen etter ble det kjent at han også kuttes fra TV-seriene «American Gods» og «Creepshow». Også agentbyrået CAA har droppet artisten etter mange års samarbeid.

I tillegg har to kvinnelige senatorer engasjert seg og krever at FBI granser anklagene.

EKS: Evan Rachel Wood, her i Utah i 2020, har gått i bresjen i kampen for å felle Marilyn Manson. Foto: Arthur Mola / Invision

Evan Rachel Wood, som den siste uken har postet hyppige innlegg på Instastory, der hun selv og andre utbroderer saken og anklagene, meldte i helgen at hun også har politianmeldt Mansons kone, kunstneren Lindsay Usich (36).

Wood beskylder Usich for å ha postet bilder av Wood som mindreårig, og etter at hun angivelig skal ha blitt forsynt med store mengder alkohol og narkotika.

Entertainment Tonight omtaler politianmeldelsen, men har ikke lykkes i å få Usich i tale. Usich og Manson har vært sammen i mange år, men skal ha giftet seg nylig.

GIFT: Lindsay Usich og Marilyn Manson på Vanity Fair-festen etter Oscar-gallaen i Los Angeles i 2020. Foto: Evan Agostini / Invision

Manson, som opprinnelig heter Brian Warner, har ikke kommentert stormen overfor noen medier. Han har nøyd seg med å poste følgende kommentar på Instagram, der han nekter skyld:

«Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten».

52-åringen hevder at alle hans tidligere forhold har vært med samtykke.

«Uansett hvordan – og hvorfor – andre nå velger å gi en feil fremstilling av fortiden, så er det sannheten.»

