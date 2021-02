I HARDT VÆR: Marilyn Manson, her på Vanity Fair-festen etter Oscar-gallaen i fjor. Foto: Evan Agostini / Invision

Politiet gransker Marilyn Manson

Politiet i Los Angeles har startet etterforskning i kjølvannet av overgrepsanklagene mot rocker Marilyn Manson (52).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det er ABC News som har fått nyheten bekreftet.

Los Angeles County Sheriff's Department opplyser i en skriftlig kunngjøring til nettstedet at Special Victims Bureau gransker voldsbeskyldningene rettet mot Brian Warner, best kjent under artistnavnet Marilyn Manson.

«Hendelsene stammer fra perioden 2009 til 2011, da Warner bodde i Vest Hollywood», skriver politiet.

Det stormer hardt rundt den amerikanske rockeren etter at eksforloveden, skuespiller Evan Rachel Wood (33), i januar sto frem med anklager om vold og seksuelle overgrep.

Mishandlingen skal ha skjedd mens Manson og Wood var et par, tidlig på 2000-tallet. Fire andre kvinner sto rett etterpå frem med lignende historier.

I kjølvannet av dette har Manson fått fyken fra to TV-serier han skulle medvirke i. Kort etter ble han også vraket av både plateselskapet og manageren.

Også agentbyrået CAA har droppet artisten etter mange års samarbeid. I tillegg har to kvinnelige senatorer engasjert seg og gått ut med krav om at FBI gransker anklagene.

EKSPAR: Evan Rachel Wood og Marilyn Manson. Foto: AP

Manson selv har ikke vist seg offentlig siden saken sprakk i mediene. 52-åringen har nøyd seg med å poste følgende kommentar på Instagram, der han nekter skyld:

«Kunsten og livet mitt har lenge vært kontroversielle, men disse nylige anklagene mot meg er grusomme forvrengninger av virkeligheten».

Manson hevder at alle hans tidligere forhold har vært med samtykke.

«Uansett hvordan – og hvorfor – andre nå velger å gi en feil fremstilling av fortiden, så er det sannheten.»

For to uker siden rykket politiet ut til Mansons hjem Hollywood etter å ha mottatt bekymringsmelding fra en person nær rockeren.