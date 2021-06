TWANSGUTAN KOMPANI: Stein Torleif Bjella og en begrenset musikerkohort skaper bittersøt harmoni. Foto: Heime med hund

Albumanmeldelse Stein Torleif Bjella - «Bjellasangar arrangert for messing og tre»: Symfonisk kan du vera sjøl

Taus manns tale i orkesterkohort. For deg som synes gjenåpningen går litt fort.

Stein Torleif Bjella med Kringkastingsorkestret

«Bjellasangar arrangert for messing og tre»

(Heime med Hund)

Det kommer åpenbart et tidspunkt i enhver populærartists karriere der man prøver å kombinere musikken med symfoniorkester.

I 2020 var det Stein Torleif Bjella sin tur. I alle fall delvis.

Erlend Skomsvoll (vinner av Spellemann i både jazz og klassisk), Jarle Storløkken (Tine Thing Helseth) og Petter Winroth (KORK) har arangert ti Bjella-låter for lite orkester og spilt inn i Store Studio på Marienlyst i fjor sommer.

Det er en utfordring på flere måter.

Både fordi disse små innblikkene i taus manns tale ikke nødvendigvis trenger ekstra staffasje. Bjella er som kjent best når det bare er ham, gitaren og litt ekstra. Men også fordi han fremdeles er for tidlig i karrieren til å lage en oppsummering.

Men dette er ikke en oppsummering. Det er en musikalsk løypemelding.

Orkesterarrangementene gir bare akkurat litt ekstra. Innspillingen har blitt akkurat så «stille vann har dypeste grunn» som man kan forvente. Saktmodig, minimalt og perfekt instrumentert: Vare horn, en forsiktig fagott og kontrafagottens yngre bror, kontraforte. Litt slagverk, en ståbass, Bjella-gitar og Bjella-sang.

Enda mer enn originalene passer disse godt til stille kontemplasjon. Selv om åpneren «Satan i unge år» følger samme automobiltempo som på «Vonde visu». Mens måten akkordene betones løfter for eksempel «Melodisk sus» til noe annet enn på «Heim for å døy».

Forsiktige endringer, såklart. Dramatikken ligger fremdeles i det som ikke nødvendigvis sies - eller spilles.

Bjellas utfordringer som vokalist avdekkes når arrangementet tar for mye plass, som på «Ubrukt liv». Det er dette uvørne og åpenbart såre som gir plata sitt fortjente skumringsmørke. Den seige bossanovaen i «Min kjære og ven» blir nærere og skjørere enn den hadde vært med en mektigere og mer skolert vokal i et slikt dyktig arrangement.

Litt pussig er det fullstendige fraværet av låter fra fjerdealbumet, «Gode liv» (2016). Eller at «Vonde visu» (2011) kun er representert med «Satan i unge år», at kjenningsmelodier som «Psykisk kan du vera sjøl» og «Romantikken gjer meg sjuk» faktisk ikke er med i det hele tatt. Mens «Heim for å døy» (2013) er utgangspunktet for hele fire av ti bidrag. Det trenger ikke bety annet enn at arrangørene har gjort valg uavhengig av album. Stein Torlefif Bjella er som låtskriver minst like stabil som Kings of Convenience. Det gjør at man må vite at man lytter på ulike stadier i samme låtskriverkarriere. Så sømløst er dette.

Designet er for øvrig, såvidt undertegnede kan huske, kun tredje gangen at en norsk utgivelse lener seg mot Deutsche Grammophon sin ikoniske gule firkant. Men verken Oral Constitutions ‎«Høgdapreik» (1995) eller Serena-Maneesh sin «Zurück: Retrospectives 1999-2003» (2005) kan vel sies å ha samme potensielle allemannseie som «Bjellasangar arrangert for messing og tre».

Det er i alle fall det orkesterklangen av innegubbens år burde bli.