FREIDIG: Madonna, her på scenen under Billboard Music Awards i Las Vegas i 2019. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Madonna med frekke bilder på Instagram etter fotobråk

Madonna (62) er taus rundt anklagene om at hun skal ha kopiert sitt ansikt på bildet av en annen kvinnes kropp. Nå serverer popstjernen nye, frekke selfies.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Og nå et øyeblikk med selvrefleksjon ... Madame X», skriver popdronningen til sine 15,7 millioner følgere på Instagram under en serie med tre nye, dristige bilder.

At Madonna poserer sexy og viser naken hud, er ikke nytt. Men det skjer ikke like hyppig som tidligere i karrieren.

Madonna har selv tatt bildene, der hun er iført minimalt undertøy, høye strømper, hatt og smykker:

62-åringen kommenterer ikke den store oppstandelsen i sosiale medier den siste tiden i kjølvannet av at den australske fotografen og skribenten Amelia Goldie (28) hevder hun har fått sin kropp «stjålet» av superstjernen.

Bildet i sentrum for kontroversen, er et som Madonna la ut på Instagram i 2015.

«Når Madonna photoshopper sitt ansikt på din kropp (hadde aldri trodd at jeg skulle si denne setningen)», skriver Goldie på TikTok under et klipp som viser både det hun hevder er hennes bilde og Madonnas forfalskning.

Historien lever også sitt eget liv på YouTube (artikkelen fortsetter under):

Bildene ser identiske ut, med unntak av det er to ulike hoder. Madonnas hode ser ut som det ikke hører til kroppen.

Saken har fått mye oppmerksomhet i utenlandske medier, som amerikanske People og britiske NME.

Madonna har ikke besvart medienes henvendelser. Hun har heller ikke kommentert saken andre steder. Det aktuelle bildet ligger imidlertid fortsatt på hennes Instagram.

«I look Kewl», står det under bildet.

Den seks år gamle bildeposten har nå fått nytt liv, og svært mange konfronterer Madonna i kommentarfeltet.

Goldie sier til nettstedet Buzzfeed at hun har forsøkt å komme i kontakt med Madonna.

– Jeg synes at hvis man later som en annens kropp er ens egen, så bør den andre få kredit. Men jeg er ikke sur, sier 28-åringen, som sier at hun ler av det hele.

– Jeg fortalte det på et jobbintervju en gang, og de elsket det.