RAP-VETERAN: DMX, eller Earl Simmons som han heter, utenfor retten i Manhattan i 2017. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Advokaten bekrefter: DMX på respirator

Tilstanden skal være svært alvorlig for rapper Earl «DMX» Simmons (50).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

TMZ meldte lørdag ettermiddag norsk tid at DMX er innlagt på intensiven i New York etter en overdose i sitt eget hjem i White Plains natten før. Kilder tett på stjernen opplyste om at overdosen førte til et hjerteinfarkt, og at tilstanden er kritisk.

CNN melder natt til søndag at rapperen er koblet til respirator. Det bekrefter hans advokat gjennom 25 år, Murray Richman, som også kan bekrefte opplysningene om at DMX ble kjørt til fraktet i ambulanse til det nærmeste sykehuset.

Advokaten sier at «han er oppdatert om prognosene», men vil ikke kommentere dette offentlig. Richman forteller at han hele tiden er i løpende kontakt med de pårørende.

– En kriger

Søndag morgen norsk tid melder TMZ at de har vært i kontakt med stjernens representant, som vil gi en offisiell uttalelse.

– Earl har vært en kriger hele livet. Denne situasjonen er bare enda et hinder han må passere, sier den ikke navngitte representanten.

Han legger til at Simmons-familien verdsetter «strømmen av ektefølt kjærlighet, oppmuntring, støtte og bønner for Earl».

– Earl har inspirert så mange med livet sitt og med musikken. Han har gitt styrke til mennesker verden over. Det er betryggende å se at fansen gir tilbake med sammen lidenskap og energi når han trenger det som mest.

Også et familiemedlem har uttalt seg til TMZ, som av vedkommende får opplyst om at barna hans lørdag flyr inn for å se ham. Vedkommende sier angivelig at situasjonen «ikke ser bra ut».

DMX har fire barn.

Redningspersonell skal ha forsøkt i 30 minutter å gjenopplive 50-åringen før han ble fraktet til sykehus. DMX har slitt med rusmisbruk i årevis og har vært på rehabilitering flere ganger.

PRISBELØNT: DMX, her med trofeet for beste mannlige entertainer under Soul Train Music Awards i Los Angeles i 2000. Foto: Gary Hershorn / Reuters

DMX, Grammy-nominert og kjent for blant annet låter som «Party Up» og «Get At Me Dog», slo gjennom som rapper på slutten av 90-tallet. Siden har han gitt ut syv album, hvor de fem første gikk rett inn på førsteplass på Billboard-lista i USA.

Totalt har han solgt over 72 millioner plater. Hans mestselgende er «And Then There Was X» fra 1999.

50-åringen har i tillegg til musikkarrieren, også medvirket i en rekke filmer – blant annet «Romeo Must Die», «Exit Wounds» og «Cradle 2 The Grave». Han har også hatt sin egen TV-serie, «Soul Of A Man».

Artisten var ut og inn av fengsel i en lang periode. Han har vært siktet for blant annet svindel og dyremishandling.

De fleste av tilfellene der DMX har vært i politiets søkelys har vært narkotikarelatert. Siste gang var i 2018, da han ble dømt for skattesvindel. Han slapp ut i 2019.

