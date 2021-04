SAVNER PUBLIKUM: Maria Mena gleder seg til å holde konserter igjen. Foto: Line Møller

Maria Mena utsetter album: − Sitter på noen skikkelig bra låter

Artisten skulle etter planen ha sluppet ny musikk i vår. Nå utsetter hun utgivelsen frem til det blir mulig å turnere igjen.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et innlegg på Instagram skriver artisten at hun hadde planlagt å slippe andre halvdel av sitt siste album denne måneden, men at det ikke føles riktig.

– Jeg føler jeg stadig ser singler og album som blir utgitt i disse dager uten å nå sitt fulle potensial. Jeg vil ikke gi ut mer musikk uten å kunne spille den live for dere RETT etterpå, skriver hun.

Til VG sier Mena at hun har valgt å følge magefølelsen.

– Det føles ut som jeg har hatt verdens beste vinter. Jeg føler meg veldig heldig, men akkurat nå føles det ut som om markedet er litt mettet. Det slippes ekstremt mye musikk om dagen, men min magefølelse, som jeg alltid har gått etter, er at det ville stagnert litt fordi jeg ikke kan møte publikum, sier hun.

Denne vinteren har Maria Mena vært å se i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes» der hun blant annet overrasket med sin versjon av Stian «Staysman» Thorbjørnsens «Jeg trenger en mann».

Mena forteller at coronasituasjonen gjør at hun i likhet med mange andre treffer få mennesker.

– Jeg har ikke truffet noen av dem fra «Hver gang vi møtes» etter innspillingen. Vi har ikke tatt et glass vin en gang! Jeg lever i en boble om dagen, sier hun.

«Boble-tilværelsen» har medvirket til valget om å utsette albumet. Nå skal hun i studio igjen og fokusere på den kreative prosessen.

–Mange artister kan bli redde av at det, men jeg er vant til det. Jeg sitter på noen låter som jeg synes er skikkelig bra, men jeg vil vente til jeg kan se folk igjen.

Avtalen med plateselskapet var at andre del av albumet skulle utgis nå i april.

– Jeg gruet meg til å si det til plateselskapet mitt, men de heiet veldig på meg. Jeg håper folk husker meg til vinteren også, men det er en sjanse jeg tar, sier Mena.

Hun gleder seg stort til å møte publikum igjen og dersom coronasituasjonen tillater det legger hun ut på turné igjen i november.

– Gudene vet om det går, men jeg håper det. Og jeg har stor tro på 2022!

Artisten, som slo gjennom allerede som 15-åring, har ved flere anledninger blitt spurt om å være med i «Hver gang vi møtes», men har alltid takket nei – inntil nå. Først nå har hun følt seg klar.

– Det blir grining, og sånn er det bare. Men hvis jeg ikke var ferdig med å prosessere historien min – jeg er på et nytt kapittel i livet, alt er lagt bak meg – og da er det kult å snakke om, for da er det ikke sår som rippes opp i, sa Mena til VG rett før innspillingen i fjor sommer.