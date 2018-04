FORKLARER OG UNNSKYLDER: Jesse Hughes har brukt instagram for å forklare hva han egentlig mente å si etter Parkland-massakren. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Rocker unnskylder uttalelser etter Florida-massakre

Jesse Hughes kalte ofrenes handlinger etter skoleskytingen i Florida «patetiske og avskyelige». Nå har han lagt seg flat.

Frontmannen i bandet Eagles of Death Metal, en kjent våpenfantast, måtte tåle kraftig kritikk etter uttalelser han ga i kjølvannet av massakren i Parkland i Florida, der 17 unge mennesker ble drept.

Han uttalte blant annet at de overlevende utnyttet dødsfallene for «Facebook-likes og medieopopmerksomhet», og han kalte fremgangsmåten til ofrene «patetisk og avskyelig».

Nå har han igjen brukt instagram, denne gangen for å unnskylde uttalelsene.

– Jeg har i det siste postet ting som ikke samsvarer med hva jeg egentlig mener om forskjellige ting, sier han i en video ifølge Fox News.

Han forklarer at han mente å skrive om de som, på begge sider, forsøker å kapre kampanjen til ungdomene, men at det fremstod som et ondskapsfullt personlig angrep på ungdommene selv. Han sier det ikke var meningen å betvile Amerikas ungdommer.

– Jeg er lei meg. Jeg håper jeg ikke har såret eller skadet noen. Jeg som selv har sett venner som har blitt skutt foran meg, burde jeg behandlet denne saken på en mer voksen måte.

Jesse Hughes stod selv på scenen og måtte flykte da muslimske terrorister angrep konsertstedet Bataclan høsten 2015.