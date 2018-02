COUNTRYVETERAN: Daryle Singletary, her på scenen i Nashville i 2013. Foto: Frank Micelotta / AP

Countrystjernen Daryle Singletary er død

Publisert: 12.02.18 22:01

MUSIKK 2018-02-12T21:01:42Z

Daryle Singletary døde brått mandag – bare 46 år gammel.

Stjernen, kjent for låter som «I Let Her Lie», «Too Much Fun», «Amen Kind of Love» og «The Note», døde i sitt eget hjem i Tennessee. Dødsårsaken er ennå ikke kjent, opplyser talspersonen Don Murry Grubbs til USA Today .

Singletary opptrådte med en rekke countrylegender, som Merle Haggard, Tim McGraw og Johnny Paycheck. Så sent som i fjor sommer ga han ut et duettalbum med Rhonda Vincent.

– Han var en kjær venn. Jeg er målløs, sier en sorgtynget Vincent som fikk dødsbudskapet mens hun var i studio med Dolly Parton og Mavis Staples.

Daryle ble født i Georgia i 1971. Karrieren skjøt fart i 1990, da han flyttet til Nashville. Han etterlater seg kone, to sønner og to døtre – samt foreldre og flere søsken.

Country-bransjen har mistet flere kjære artister de siste månedene. Lari White , Mel Tillis , Don Williams , Glen Campbell og Abby Nicole Uecker har alle gått bort det siste halve året.