TRØBBEL IGJEN: Nelly, her på scenen i Austin i oktober. Foto: NTB SCANPIX

Norgesaktuelle Nelly saksøkt for påstått seksuelt overgrep

MUSIKK 2018-11-16T13:56:23Z

Lørdag står rapperen på scenen i Telenor Arena. Privat har han nok en gang trøbbel med beskyldninger om grovt overgrep mot en kvinne.

Publisert: 16.11.18 14:56

Det er kun et års tid siden Cornell Iral Haynes Jr. (44), kjent under artistnavnet Nelly , ble anklaget for voldtekt av en kvinne han kom i kontakt med på turné i Washington.

Nå melder TMZ at han er saksøkt på ny – denne gang av en britisk og foreløpig ikke navngitt kvinne, som hevder at Nelly forsøkte å tvinge henne til oralsex etter en konsert i Essex desember 2017.

Politiet skal ha startet etterforskning av saken i februar.

Kvinnen sier ifølge rettsdokumenter at hun ble invitert med backstage sammen med sine venninner, etter å ha møtt Nelly på en betalt «meet & greet»-seanse.

Aggressiv

Der skal han ha tatt henne med til et lukket område, og begynt å onanere foran henne. Kvinnen sier hun gjorde det tydelig at dette ikke var noe hun ønsket å være med på – og hevder videre at Nelly da ble aggressiv og forsøkte å tvinge henne til oralsex.

Hun skal deretter ha klart å komme seg bort.

Kvinnen saksøker også Nellys kjæreste, Shantel Jackson, for å ha kalt henne en løgner på Twitter. Jackson har påpekt at hun selv var med i Nellys turnéfølge.

Nelly har sendt ut en pressemelding hvor han benekter den britiske kvinnens historie.

Angrer

– Disse grunnløse påstandene skader flere enn bare meg. Sannheten vil komme frem, og rettferdighet vil seire. Denne typen falske anklager undergraver ekte anklager om seksuelle overgrep fra virkelige ofre, sier han der.

Nelly understreker samtidig at han er lei seg for at kjæresten må gjennomgå dette på ny. Han påpeker at voldtekstpåstanden fra Washington – som ble henlagt – dreide seg om frivillig sex, som han angrer på.

Rapperen påpeker videre at det er samme advokat som fører det nye søksmålet mot ham.

Nelly slo gjennom ved årtusenskiftet med slagere som «Hot In Herre», «Ride With Me» og «Dilemma».

Lørdag står han øverst på plakaten på konsertarrangementet «We Love The 2000s» i Telenor Arena på Fornebu i Bærum.