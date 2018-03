EN STEMME FOR SIN GENERASJON: Han er på vei til å, for å bruke en floskel, bli en stemme for sin generasjon, skriver VGs anmelder om Abdulhakim «Hkeem» Hassane Foto: Johnsen, Per-Inge

by: Larm-anmeldelse: Ut og finne låter

Publisert: 02.03.18 07:38

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MUSIKK 2018-03-02T06:38:38Z

Mer tydelig - men fremdeles underlig i manko på eget materiale.

4

KONSERT: Hkeem

STED: Sentrum Scene, Bylarm

PUBLIKUM: ca. 1000

Abdulhakim «Hkeem» Hassane har hatt et spinnvilt år. Eller som han selv rapper: «Jeg er fortsatt en kid i et evig eventyr».

Tross sine knappe 20 runder rundt solen har han knekket koden for å bli spilt på alt fra SFO til pensjonistboliger. Trikset er et fengende refreng med en ekstremt enkel og potensielt provoserende refrengtekst. «Fy faen» fikk noen gamle tanter og onkler som ikke hørte etter, til å reagere på samme måte som da NRK boikottet «Dra til Helvete» for nesten førti år siden. Dem om det.

Sist undertegnede opplevde ham live var på Stavernfestivalen i fjor sommer. Da var både artisten og de som var med i crewet smått preget av den voldsomme suksessen og publikumsoppmøtet. Samtige virket nesten starstruck på egne vegne, og spilte like godt «Fy Faen» to ganger for å fylle halvtimen de hadde disponibel.

Åtte måneder sener er Hkeem alene på scenen sammen med DJen (og fotografen sin) og gjør et sett som allerede fra Sylvi Listhaug-samplet i starten av «Ghettoparasitt» viser et styrket ønske om å være tydelig og meningsbærende.

Siden Stavern har han skrevet flere og bedre låter. Tekstene tar for seg oppvekst, vennskap og kjærlighet sett fra østkanten av Oslo. Stovnerkaren har magedrønnende bass og bedre arrangementer - men også tydelige meninger og en scenetilstedeværelse som har vokst siden sist. Han er på vei til å, for å bruke en floskel, bli en stemme for sin generasjon.

Derfor er det mer enn pussig at «Fy faen» plutselig dukker opp som sjette låt. Fremdeles ti minutter igjen av det som egentlig er en kort Bylarmkonsert på en halvtime. Har han glemt å se på klokka? Har han noen nye og enda potensielt store hits i ermet, som kan overgå de snart 50 millionene som «Fy faen» kan skryte på seg?

Næh. Han har tatt inn svenske Lamix og danske Node til å hjelpe til på en låt. Tre unge, kommende store skandinaver sammen på Sentrum Scene er faktisk ganske kult. Men det er ikke nok - det er fremdeles tid igjen.

– Jeg sier til dere, sier Hkeem: To talentfulle fra Grorud.

Og introduserer Furusetduoen Eddy og Zino. De har med seg Hkeem på debutsingelen som kommer om noen uker. Det er godt ment, men blir litt eiendommelig. Ikke fordi noen av disse - tja - ekstranumrene er dårlige. Men oppbyggingen i hele konserten blir forskjøvet og forkludret av å slippe til gjestene samlet til slutt, i stedet for å porsjonere dem utover i den lille halvtimen man har til rådighet. For det er ikke sånn at Hkeem trenger å spare seg til publikum. Hvor mange andre som opptrer på musikkbransjeseminar kan stoppe musikken og få folk til å ta ansvar for refrenget?