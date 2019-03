DØDSKRASJ: Etterforskere undersøker den selvkjørende Uber-bilen som kjørte på en kvinne i Arizona i mars. Foto: AP

Uber får ikke straff etter dødsulykke med selvkjørende bil

En statsadvokat i Arizona sier det ikke er grunnlag for holde Uber ansvarlig for at en av deres selvkjørende biler kjørte på en kvinne slik at hun døde i 2018.

NTB

Publisert: 06.03.19







Statsadvokaten sender derimot den delen av saken som dreier seg om bilføreren, tilbake til politiet i tettstedet Tempe for videre etterforskning, skriver Reuters.

Ifølge en foreløpig rapport fra National Transport Safety Board (NTSB) fra i fjor het det at selvkjøringssystemet «er avhengig av en oppmerksom operatør som kan ta grep hvis systemet mislykkes i å opptre slik det skal under testing».

I fjor sa politiet at sjåføren så på TV på telefonen like før ulykken. Hun begynte å bremse først etter at kollisjonen fant sted, og en video fra inne i bilen viser at hun så ned flere ganger før kollisjonen.

Bilen, en Volvo XC90, ble testet i Tempe da ulykken skjedde i mars i fjor. Hendelsen fant sted etter mørkets frambrudd, og kvinnen var på vei over en flerfelts vei mens hun trillet en sykkel da hun be påkjørt og døde. I ettertid viste det seg at bilen slet med å identifisere henne som en fotgjenger