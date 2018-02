Rapper og hitlåt-legende Pitbull skal varme opp publikum under alle Britneys konserter. Foto: Matt Detrich / X02835

Pitbull blir med Britney til Norge

Publisert: 14.02.18 22:44

MUSIKK 2018-02-14T21:44:40Z

Den 37 år gamle rapperen og hitlåt-makeren Pitbull blir med Britney Spears på hennes Europa-turné.

For få uker siden ble det annonsert at superstjernen Britney Spears kommer til Norge og Telenor Arena 10. august med Las Vegas-showet «Britney: Piece of me».

Nå er det klart at også rapper og låtskriver Pitbull henger seg på og blir med superstjernen for å varme opp publikum under hennes allerede hyllede Europa-turné.

Pitbull blir med på alle annonserte konserter i Europa, som blant annet vil finne sted i Sverige, London og Frankrike i sommer.

Det var musikknettstedet Gaffa , som først omtalte saken.

Pitbull har siden debuten i 2005 levert store hitlåter og samarbeidet med stjerner som blant annet Jennifer Lopez, Flo Rida, Enrique Iglesias og Ne-yo.

I desember slapp artisten en samling med sine tretten største hits gjennom tidene.