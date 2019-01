INGEN HELT: – Til alle som sier at jeg er så modig som tør å være med i denne dokumentaren: Det føles ikke risikabelt i det hele tatt, sier John Legend, Foto: Hallgeir Vågenes

John Legend går ut mot R. Kelly

MUSIKK 2019-01-06T08:57:53Z

John Legend er er av de få kjente musikere som bidrar med sine opplevelser og synspunkter i den kontroversielle dokumentaren «Surviving R. Kelly». - Jeg er ikke modig, men jeg tror på disse kvinnene, skriver han i en kommentar på twitter.

Publisert: 06.01.19 09:57

Det var the fader som først omtalte denne saken.

«Surviving R. Kelly » er en dokumentar som tar for seg livet og karrieren til den en gang så populære sangeren, med hovedvekt på de mange beskyldningene om seksuell trakassering av unge jenter, tvang og anklagene om at han skal ha ledet en sex-kult.

Til tross for at produsenten av dokumentaren som nå vises på TV i USA inviterte mange kjente artister til å bli intervjuet, var det bare to som takket ja: John Legend and R&B-stjernen Stephanie «Sparkle» Edwards.

– Vi spurte Lady Gaga, Erykah Badu, Celine Dion, JAY-Z og mange andre. Men jeg tror ikke de sa nei fordi de ikke turte, men fordi dette er en skitten affære, som de ikke vil ha noe med å gjøre. Men samtidig er dette en av grunnene til at dette har kunne fortsette i så mange år. At mange har vendt det døve øret til, sier produsenten Dream Hamton i et intervju .

Bagrunn: R. Kelly – stjernen som falt fra R & B-himmelen

Allerede i 2002 ble R. Kelly etterforsket av politiet da det dukket opp en video som skal ha vært R. Kelly sammen med en 14 år gammel jente. Artisten ble frikjent på 14 punkter først i 2008.

– Til alle som sier at jeg er så modig som tør å være med i denne dokumentaren: Det føles ikke risikabelt i det hele tatt. Jeg tror på disse kvinnene, og jeg gir fullstendig blaffen, skriver John Legend på twitter .

I fjor sommer ble det kjent at R. Kelly adresserte anklagene gjennom 20 år om seksuelle overgrep, barnepornografi og «sexkult» i den 19 minutter lange låten «I Admit».