POPIKON: Miley Cyrus, her på MET-gallaen i New York i fjor vår. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Miley Cyrus benekter babymage: – La meg være i fred

MUSIKK 2019-01-17T09:44:50Z

Flere medier meldte onsdag at Miley Cyrus (26) er gravid, men popstjernen slo raskt tilbake.

Publisert: 17.01.19 10:44

Rapportene som spredte seg, var basert på opplysninger fra anonyme kilder til OK! Australia , som hevdet at Cyrus og skuespillerektemannen Liam Hemsworth (29) var i ekstase over påstått familieforøkelse. Britiske Daily Mail slo også saken stort opp med bilde som angivelig viste kul på magen, men avisen har siden korrigert seg selv .

Det stemmer nemlig ikke, forsikrer Cyrus selv.

I en ironisk Twitter -post direkte til den britiske tabloidavisen. hvor hun bruker mange ordspill rundt ordet «egg», skriver Cyrus at hun slett ikke venter barn.

« Men det er hyggelig å lese at så mange gleder seg på våre vegne », lyder det i dementiet.

« Nå, kan alle la meg være i fred og heller gå tilbake og stirre på et egg? », skriver hun med henvisning til det berømte Instagram-egget , som nylig satte verdensrekord med antall likerklikk.

Paret møttes under innspillingen av filmen «The Last Song» i 2009, da var Cyrus 16 og Hemsworth 19. De to gikk fra hverandre en kort periode i 2010 , men ble raskt sammen igjen.

I 2012 forlovet de seg , men drøyt et år senere bekreftet parets representanter ryktene om nytt brudd . I 2016 ble de imidlertid sammen igjen , og lille julaften i fjor giftet de seg .