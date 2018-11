DUETT: Bradley Cooper og Lady Gaga Foto: Neal Preston / AP

Filmmusikken til «A Star Is Born» ganske sjanseløs før Grammy

MUSIKK 2018-11-07T11:18:10Z

Filmmusikalen spås å vinne både Oscar- og Golden Globe-statuett. Men når verdens gjeveste musikkpriser skal deles ut, glimrer albumet med sitt fravær på nominasjonslisten.

Publisert: 07.11.18 12:18

«A Star Is Born» – med Bradley Cooper (43) og Lady Gaga (32) i hovedrollene – har etter premiere i oktober toppet kinolistene i USA og en rekke andre land, også Norge.

Albumet med filmmusikken føk helt til topps på den amerikanske Billboard-listen , hvor den har blitt liggende siden – i snart fire uker nå. Også i Norge har låtene markert seg sterkt, særlig balladen «Shallow», som har figurert på topp både på iTunes og Spotify. I skrivende stund ligger den på tredjeplass på VG-lista Topp 20 .

Men når musikkeliten skal hylles under Grammy på nyåret, stiller altså albumet uten vinnersjanser. Det skyldes at det ble lansert samtidig som filmen 5. oktober – fem dager etter fristen for å sende inn kandidater til nominasjonslisten.

Hollywood Reporter og Vulture melder at det ikke skyldes en glipp fra filmprodusentenes side. De visste at de ville være for sent ute hvis de ikke ga ut musikken før filmpremieren.

– Vi ønsket ikke å slippe albumet tidligere, fordi musikken virkelig utgjør historien i filmen, sier produsent Lynette Howell til filmmagasinene.

– Det var veldig viktig at kinopublikum skulle få oppleve sangene og filmen simultant, forklarer hun og legger til at det var et stort ønske fra Bradley Cooper .

Copper spiller nemlig ikke bare hovedrollen, men han har også debutert som regissør med denne filmen.

Kun én låt

Én av låtene kan imidlertid vinne den gjeve musikkprisen – nevnte «Shallow». Det var den eneste smakebiten folk fikk noen få dager før filmpremieren. Det er også forventet at Lady Gaga vil gå på scenen for å fremføre låten live på utdelingen.

Andre populære låter fra albumet, «Always Remeber Us This Way», «I’ll Never Love Again» og «Maybe It’s Time» er sjanseløse.

5. desember blir det kjent hvilke musikere og låter som blir belønnet med nominasjon i de totalt 84 Grammy-kategoriene. Prisutdelingen finner sted i Staples’s Center i Los Angeles 10. februar neste år. Det er da 61 år siden Grammy ble arrangert aller første gang.

«A Star Is Born» rakk fristen for å være med i kampen om neste års Oscar-statuetter. Ifølge Hollywood Reporter har tre av låtene til filmen blitt sendt inn som kandidater til filmprisutdelingens musikkategorier.

VGs anmelder var ganske lunken og ga filmen terningkast tre . Kinopublikum, derimot, har gått bananas i sosiale medier over det de mener er gnistrende kjemi mellom Cooper og Gaga. Faktisk har de to måtte tåle romansespekulasjoner i kjølvannet av premieren, til tross for Cooper nylig fikk barn med modellkjæresten Irina Shayk (32) , og Gaga er nyforlovet med Christian Carino (49) .

«A Star Is Born» er blitt filmatisert tre ganger før – i 1937, 1954 og 1976.