SA NEI: Rihanna ville ikke opptre under Super Bowl, ifølge magasinet US Weekly. Foto: AP

US Weekly: Rihanna sa nei til Super Bowl

MUSIKK 2018-10-19T02:52:21Z

Superstjernen skal ha avslått tilbudet om å være hovedartist i pausen under NFL-finalen neste år.

Publisert: 19.10.18 04:52

For en måned siden ble det klart at gruppen Maroon 5 hadde blitt valgt ut til å lede pauseinnslaget i den neste Super Bowl -finalen, som skal spilles i Atlanta 3. februar 2019.

Nå kan det se ut som det var noen andre som ble spurt først.

Ifølge det amerikanske magasinet US Weekly var det Rihanna som egentlig var ønsket. Men hun skal ha sagt nei. Årsak: Artisten skal angivelig ha valgt side i den betente debatten om spillernes oppførsel når nasjonalsangen spilles før kamp. Og hun er ikke på samme linje som USAs president:

Ifølge det samme magasinet føyer R & B-stjernen fra Bermuda seg inn i rekken av profilerte kjendiser som støtter den klubbløse NFL-spilleren Colin Kaepernick, som for noen år siden startet en stille protestkampanje ved å knele under nasjonalsangen. Grunnen var at han mente fargede amerikanere ble behandlet urettferdig, blant annet av politiet.