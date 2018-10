TILBAKE: Astrid S. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Låtanmeldelse: Astrid S – «Emotion»: Hakket for seig

Astrid Smeplass' første singel på et år mangler det lille ekstra.

Kim Klev

Publisert: 11.10.18 16:51

Nå har det faktisk vært stille fra Astrid S en god stund. Ikke at den jordnære rennbyggen har gått under jorda: Instagrammen hennes, der hun blant annet har dokumentert sommerens formidable festivalturné , lever i beste velgående.

Men med unntak av et gjestebidrag på CLMD-platen «Phases», har ikke Smeplass gitt ut noen offisielle singler siden i fjor – altså før hun stakk av med Årets Spellemann i vinter.

Enn så lenge er det uvisst om «Emotion» er ment å stå for seg selv, om den kommer til å bli inkludert på en tredje EP eller om den er tiltenkt et større prosjekt – det man en gang i tiden kalte et debutalbum.

21-åringen har kalt dette «min yndlingssang som jeg noensinne har lagd og skrevet». Men målt mot for eksempel «Hurts So Good», som fortsatt er et smellvakkert stykke kommersiell pop, når den ikke helt opp.

Ingen revolusjon

Det er likevel en del å glede seg over ved «Emotion».

Drevet frem av bombastiske, syntetiske strykere, er dette noe av det nærmeste hun har vært å gjøre elektronisk soul. Man kan godt forstå at den ligger hjertet hennes nært: Sett bort fra at stemmen låter mistenkelig blankpolert til tider, er vokalfraseringene både smak- og sjelfulle.

Likevel etterlates man litt tom av «Emotion». Kanskje er den hakket for seig, med sitt slepende mellomtempo. Kanskje det skyldes det forholdsvis kaotiske lydbildet. Umiddelbart låter veggen av lyd fremoverlent, til og med eksperimentell, men ved gjentatte lyttinger risikerer man å bli mett og lei.

«Emotion» er ingen dårlig låt, for all del, men heller ikke den musikalske revolusjonen karrieren hennes ville hatt godt av nå.