Disse artistene tjente mest i USA i fjor

Billboard har rangert de 40 mest innbringende musikerne. Helt på topp ligger Taylor Swift (31).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Selv om 2020 var et år med lite turné- og konsertvirksomhet, tjente de største stjernene likevel fett. Listen består av flere enn amerikanere, men det dreier seg altså om penger tjent inn i USA.

Taylor Swift troner helt øverst – med en inntekt på om lag 213 millioner kroner, ifølge musikkmagasinet. Sist hun var på listen, var i 2018 – også da på topp. Swift har toppet også flere ganger tidligere.

Detaljoversikten viser at selv om 31-åringen hadde null inntekt under fra turnévirksomhet, så håvet hun inn nær 100 millioner på strømming og det samme på salg. Resten av summen stammer ifølge Billboard fra royalties.

POPULÆR: Post Malone på American Music Awards i 2019. Foto: Jordan Strauss / Invision

Nummer to på listen er Post Malone (26), som året før lå på sjetteplass. Han kan skilte med en årsinntekt i fjor på om lag 207 millioner kroner.

Rapperen rakk å turnere før pandemien satte en stopper, så over halvparten av summen stammer fra det. Resten kommer fra strømming, salg og royalties.

GULLSTRUPE: Céline Dion. Foto: PA / PA Wire

Balladeveteranen Céline Dion (53), som i fjor glimret med sitt fravær på oversikten, kupper tredjeplassen med 156 millioner inntjente kroner. Nesten hele summen stammer fra konserter, siden Dion allerede var i full gang med opptredener tidlig på året.

Andre som hopper inn på listen etter lang tids fravær, er Eagles. Bandet, som kan feire 50 år i bransjen i år, tjente totalt 146 millioner kroner. Drøyt 100 av disse millionene stammer fra konsertinntekter.

POPKOMET: Billie Eilish. Foto: Richard Young/Shutterstock / Shutterstock

På femteplass finner vi popnykommer Billie Eilish (19), men en samlet fjorårsinntekt på nær 133 millioner kroner. Det er første gang hun figurerer på Billboards årlige Money Maker-liste.

Eilish tjente aller mest på strømming og royalties – nær 53 millioner kroner på hver av de to postene. Hun rakk imidlertid å spille tre konserter før bråstoppen, og hele ni millioner kroner kommer fra disse.

Under topp fem på listen, finner vi i følgende rekkefølge Drake (34), Queen, The Beatles, YoungBoy Never Broke Again (21) og Lil Baby (26).

The Weekend (31) må se seg snytt for en plass på Topp 10. Han havner på 11. plass. Boybandet BTS er rangert som nummer 19.

Ariana Grande (28) kuppet andreplassen i fjor, men må ta til takke med en 23. plass denne gangen. Kanye West (44) ligger på 30. plass, rett foran Justin Bieber (27).

ROCKEKONGER: Mick Jagger og resten av Stones på Telenor Arena i Bærum i 2014. Foto: Trond Solberg, VG

I 2019 var det Rolling Stones som stakk av med topplasseringen, men i 2020 kvalifiserte de britiske rockeveteranene «kun» til en 37. plass.

Halsey (26), nybakt mamma, havner på 37. plass, rett foran Harry Styles (27). Rockegruppa Aerosmith runder av Topp 40-listen med totalt 48 inntjente millioner kroner.

Ingen nordmenn figurerer på oversikten.

