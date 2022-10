DUKKE: Tina Turner, slik Mattel Inc. har gjenskapt henne.

Kjenner du igjen rocke-barbien?

40 år har gått siden Tina Turner (82) ha ut hitlåten «What’s Love Got to Do With It».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det har leketøysfabrikanten Mattel Inc., som står bak Barbie-konseptet, bestemt å markere.

Rockeveteranen har nå fått sin egen dukke.

«Barbie er stolte over å hedre den enestående karrieren til dronningen av rock» skriver fabrikanten på Instagram.

32 cm høye Tina er iført likt antrekk som originalen bar i sin musikkvideo til låten i 1982. Hårsveisen er som den var på 80-tallet.

– Vi har brukt masse bilder for å se håret fra ulike vinkler, og mye hårspray, sier designer Bill Greening til Variety.

Dukken lages i begrenset opplag.

Tina Turner kan skilte med en nær 70 år lang karriere. Blant hennes andre låter er monsterhitene «The Best», «Proud Mary» og «We Don't Need Another Hero».

I fjor brettet 82-åringen ut livet i dokumentaren «Tina».

Det er snart 24 år siden rockedivaen sist ga ut et album, og 13 år siden hun opptrådte live. Siden da har hun hatt slag, kreft og nyresvikt.