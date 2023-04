TAR OPPGJØR: Ballinciaga er ikke imponert over Norges største musikkpris, Spellemannprisen. De forlot festen og forteller at de dro på strippeklubb for å få litt trøst.

Ballinciaga gikk tomhendte fra Spellemann, hudfletter prisen: − Kjipt

Trioen bak fjorårets største hit i Norge ble enda mindre anerkjent på Spellemannprisen enn det som har vært kjent til nå: De meldte seg på i tre kategorier, og ble ikke nominert i noen av dem.

– Verden er urettferdig. Det er sånn det er, sier han med den lyse stemmen i den maskekledde hitmaskinen.

– Vi var forberedt på det, men ble skuffet da det skjedde, sier han med den mørke stemmen.

Sist helg ble status gjort opp for det norske musikkåret 2022.

Den tradisjonsrike Spellemannprisen hadde femtiårsjubileum, og markerte dette ved blant annet å gi Karpe utmerkelsen Årets Spellemann for andre gang.

I tillegg fikk rapveteranene ytterligere fem priser, inkludert Årets Låt.

I den kategorien var Ballins «Dans på bordet» nominert – men fjorårets rosa popkometer må fortsatt nøye seg med å se sangen legge det ene milliontallet etter det andre på Spotify bak seg; 41 millioner i skrivende stund.

– Bare veldig rart

Ballin sier at de i forkant var beredt på at Spellemann ikke alltid slår helt rettferdig ut.

– Men det er kjipt å få bekreftet det man har hørt, sier den lyse stemmen.

– Rettferdig eller ikke, det føles bare veldig rart å skulle feire et musikkår uten å anerkjenne den største låten, i et lite land som Norge hvor man har stukket seg ut så tydelig. Det føles egentlig ikke diskuterbart på en måte, men tydeligvis er det det for Spellemann.

BEDRE STEMNING: Ballinciaga og «Dans på bordet»-vokalist David Mokel (t.v.) i mars, da de ble nominert og det fortsatt var håp.

Trioen er ikke bare skuffet over at hverken Årets Låt eller Årets Gjennombrudd gikk deres vei. Dette er kategorier hvor Spellemann-juryene selv velger ut kandidater, og Ballin var blant de nominerte.

Imidlertid har prisen også en lang rekke kategorier hvor artistene selv må melde seg på for å bli vurdert til nominasjoner.

Ballin meldte seg til kategoriene for årets beste pop, beste produsenter og beste utgivelse, men fikk ikke nominasjoner i noen av disse.

Prisene gikk til henholdsvis Karpe, Karpes produsenter, og Karpe.

Særlig popkategorien synes Ballin det var rart å bli helt forbigått i.

– Hvis populærmusikk skal brukes som den direkte terminologien, blir det jo rart om vi som er de mest populære ikke blir nominert, mener den mørkrøstede.

Hva produksjon angår, viser trioen til at de i juli 2022 hadde ti Ballin-produserte låter inne blant de 50 mest spilte låtene på Spotify. Og i juni: Alle de fire øverste plasseringene.

– Så da stusser vi på det, sier Ballins DJ.

«Drittmusikk-prisen»

Spellemannprisens pressekontakt Simen Eidsvåg sier til VG at prisens administrasjon ikke bestemmer hverken nominasjoner eller vinnere i de 28 kategoriene, og at det hele drives av juryene.

– Hvert år er det sterke meninger rundt både nominasjoner og hvem som vinner og ikke vinner, og det vil det helt sikkert også være i fremtiden, sier Eidsvåg.

– Juryene står fritt i hver kategori til å velge nominerte og vinnere, samtidig som publikum stemmer frem vinner i Årets Låt. Spellemann legger ingen føringer i juryens arbeid utover det som står i reglementet.

SPELLEMANN-TALSMANN: Simen Eidsvåg.

Hva kategoriene for pop, produsenter og utgivelse angår, påpeker Eidsvåg at det er fagjuryer som bestemmer alt ved disse.

– Om Ballinciaga har vært påmeldt der, har de ikke fått nok stemmer av juryene til å bli nominert.

De to siste årene har Spellemann operert med en ny kategori, som i alle fall til en viss grad synes myntet på den omfattende mengden artister med russebussappell som herjer hitlistene for tiden.

«Festmusikk» heter prisen. «Drittmusikk-pris» ble den kalt da den ble kunngjort.

Ballin sier at det var uaktuelt for dem å melde seg på der.

– Absolutt ikke. Det er en pris med et stigma, som vi ikke føler passer oss i det hele tatt, sier stemmen som nå blir enda litt mørkere enn normalt.

– Den er sånn plaster på såret. «Hvis de får den i hvert fall, så er de fornøyde.» Det gidder vi ikke. Det er ikke verdt det, å sitte på en Spellemann man ikke synes er noe kul, supplerer den lysrøstede.

– Heller sjanse på en kul en, synes makkeren.

Simen Eidsvåg i Spellemann sier at målet med festmusikk-kategorien ikke er å «gjøre noen fornøyde»

– Hensikten er å løfte frem mer av bredden i populærmusikken, sier Eidsvåg.

Ballin legger til at de synes at sjangerens vinnere, maskemakkerne i Beathoven, fortjente seieren – og at de unner dem både suksess og pris.

Strippeklubbmodus

Da det hverken ble suksess eller pris på Spellemann sist lørdag, forlot Ballin salen rett etter at Karpes «PAF.no» var utropt til Årets Låt.

De sier at det «føltes riktig». VG spør om de kanskje ikke var i bransjefestmodus der og da.

– Jeg var i strippeklubbmodus. Dro på String Showbar, for å få litt kjærlighet, sier den mørke stemmen.

– Vi er gode på byen, men det er en av de morsomste kveldene vi har hatt, ler den lyse.

– Så vi står sammen, og vi har mye å feire likevel. Vi har alt å feire, egentlig. For det året vi har hatt, ja. Det kan feires. Det har vært et over gjennomsnittlig bra år.

Trioen tror at sjangeren de opererer i fortsatt har en vei å gå for å bli anerkjent.

Ballin mener dog at det allerede er endring å se, og at ... «festmusikk»-artister har andre kår nå enn for fem år siden.

– Jeg føler at forandringen har begynt. Og at folk vet, sier DJ-en.

– Spellemann neste år, hva tenker dere om det?

– Jeg synes ikke det er så spennende, egentlig. Nå har man jo fått bevist at Spellemann er som det er, mener den lyse stemmen.

– Det er vårt minste fokus. Vi skal lage hits for det norske folk. Underholde og lage bra musikk.

