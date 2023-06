KJÆRESTER: Niall Horan og Amelia Woolley i Frankrike i fjor sommer.

Niall Horan bekrefter: − Ja, jeg er i et forhold

Den tidligere One Direction-stjernen Niall Horan (29) innrømmer en gang for alle at han har kjæreste.

Den irske popstjernen har vært koblet til Amelia Woolley (26) i over to år, men hverken han eller hun har uttaltseg offentlig om romansen.

Kun ved et par anledninger har de vist seg sammen i offisiell sammenheng.

Det er også svært få spor av forholdet i sosiale medier. Horan har til gode å dele bilder av kjæresten til sine 32,2 millioner følgere. Hun på sin side har kun 639 følgere – og lukket profil.

Men de er sammen, og det er Ameila han synger om på soloalbumet «The Show», som ble lansert denne uken.

Det innrømmer Horan i et TV-intervju med kanadiske «Entertainment Tonight».

Når reporter Morgan Hoffman spør direkte om han synger om eget kjærlighetsliv, svarer Horan:

– Ja, 100 prosent. Jeg er i et forhold, så da blir det jo sånn.

Til Stavern

Horan er norgesaktuell. I neste måned er han bant trekkplastrene under Stavernfestivalen.

29-åringen røper for øvrig at mange av hans nye låter handler om kjæresten.

– Vanligvis handler kjærlighetssanger om knust hjerte, så det føles godt å skrive om noe bedre, om gladere ting, sier han.

Blant låttitlene finner man «Heaven», «If You Leave Me» og «Must Be Love».

DET HVITE HUS: Niall Horan opptrådte for president Joe Biden og andre under en tilstelning i Washington i mars.

På spørsmål om hvordan kjæresten reagerte da hun fikk vite at så mange låter handlet om henne, svarer briten:

– Jeg tror hun bare tenkte: «Hva? Er det sant?». Hun ble nok litt paff, ja.

Horan forteller at det er viktig for ham at kjæresten har humor, særlig «for en som er så sarkastisk som ham».

Woolley er britisk og jobber med mote, skriver People.

Popstjernen utgjorde One Direction sammen med Liam Payne (29), Zayn Malik (30), Harry Styles (29) og Louis Tomlinson (31). De tok verden med storm gjennom «X Factor» i 2010.

I 2015 bestemte imidlertid medlemmene seg for å ta en pause. Siden har de aldri startet opp igjen, men fortsatt hver for seg.