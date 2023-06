TRUE: Grå på enkeltbilder, men ganske rå i album. True August Waaktar Savoy er sin fars sønn.

Albumanmeldelse True August «Breathing Room»: Viser hvor farskapet skal stå

True August Waaktaar Savoys debutalbum er årets a-Ha-opplevelse.

På den andre siden av «nepo baby»-debatten følger barna til flinke folk foreldrenes karrierer.

Daniela Reyes er godt i gang med å overgå mor. Erling Braut Haaland har for lengst overgått far.

Hvilket hjem True August Waaktaar Savoy stammer fra, kan ikke etternavnet lyve seg bort fra. Far er selvsagt en tredjedel av Norges første og fremdeles mest kjente popmusikalske eksport. Mor er ditto halvdel av bandets, i alle fall ifølge meg selv, mest vellykkede sideprosjekt.

Tett mot pandemien kom deres musikalske avkom med en smått mumlende og kledelig introvert EP.

Så skjedde det, av åpenbare grunner, ikke så mye mer.

Nå, fire år senere albumdebuterer Augie (24), navnet han bruker til daglig. Med noe som kunne ha eksistert samtidig som Paul (24) tok over verden med «Take on Me».

«Breathing Room» er ti øyeblikk med hjertet i synthklangen fra åttitallet, men med hjernen i vår tids popkvaliteter.

Forenklet har dette nesten-enmannsprosjektet beveget seg videre fra støypopanslaget, og skrudd opp chillwave-volumet. Særlig virker det som om True August bruker samme solfaktor, om ikke klangboks, som for eksempel Washed Out.

Sammen med mikser Mattias Tellez, (som også har jobbet med Girl in Red), har Augie skapt et rent og ærlig lydbilde med lite å gjemme seg bort i. Med desto mer å stille seg fram i.

Vokalen er tydelig og klar. Synthene utsøkt myke og passe fargekoordinert sjøsyke. Gitarspillet er varmt. Far Paul er representert som trommis.

Viktigst: Flere av låtene er noen av de fineste av året. Uansett sjanger.

Omfavn basslinjen i «Appearing Nightly (In This Room)» eller synthriffet i refrenget til «Felt it in stereo». Prøv å la være å ikke tenke at det kunne vært en gjenglemt juvel fra a-Ha anno «Scoundrel Days».

«Rest Stop on the Highway» høres ut som Motorpsycho i sin poppede Byrds-periode, mens avsluttende «Buried on Mars» allerede fra starten nikker fascinert til David Bowie rundt «Ashes to Ashes».

Samtlige låter kan lyttes til med tilsvarende melankolsk klangbunn som opphavets. Selv med tekstenes noe metaforsvake kjærlighetssøken, det definitivt svakeste med håndverket her, er det åpenbart at True August er mye mer enn et blomstrende navn Wes Anderson kunne ha drømt opp.

«Maybe September was summer this year» sang Pål Waaktaar (19) på sitt debutalbum, Bridges’s «Fakkeltog» i 1980.

Lite visste han da at sommeren 2023 skulle tilhøre August.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post