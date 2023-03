PÅ PANSERET: Miley Cyrus’ åttende album strekker seg i mange stilistiske retninger, men holdes sammen av stemmen.

Plateanmeldelse: Miley Cyrus – «Endless Summer Vacation»: Duse ferieminner

Miley Cyrus tar sommeren på forskudd med et solid nytt album.

Det smerter et gammelt indiehode å måtte innrømme det. Men «Her Dead Petz» (2015), Miley Cyrus’ surrete samarbeid med syrerockerne The Flaming Lips (hvis album «The Soft Bulletin» for ordens skyld er et av 90-tallets aller beste), inneholder hennes minst interessante og mest enerverende øyeblikk.

Cyrus skinner åpenbart aller sterkest i formater nærmere mainstreamen, enten det dreier seg om storslått kraftballaderi, slesk elektropop eller countryfolk med skitt under neglene. Som sanger blir hun bare bedre for hvert år som går, og den dype, raspete stemmen er utstyrt med en umiddelbar gjenkjennelighet vi må til Stevie Nicks i sine velmaktsdager for å finne maken til.

Etter noen temmelige kraftløse og uinspirerte utgivelser, er det imidlertid lett å ta seg i å savne syre-Miley. Hun hadde i det minste en genuin uforutsigbarhet å by på inni alt kaoset.

Platetittelen «Endless Summer Vacation» signaliserer i seg selv en viss vibb, og førstesingelen «Flowers» er en uimotståelig og sommerlig langfinger til en tidligere flamme – etter sigende eksforloveden Liam Hemsworth – der 70-, 80- og 90-tallet møtes til bebreidende dans. Den fortjener plassen blant årets desidert største hits.

Flere andre av de 13 låtene på dette albumet bør kunne følge i dens fotspor, deriblant mektige «Jaded», den skeletale soulballaden «You», synth-putrende «River» og refrengsterke «Violet Chemistry». Men Cyrus er minst like overbevisende når hun utfordrer popformatet, som på det desorienterende elektronika-høydepunktet «Handstand».

Slike øyeblikk kunne det vært enda flere av her, og albumet flater en smule ut i løpet av sin siste tredjedel – ikke ulikt en ferietur som etter hvert viser seg å bli noen dager for lang. «Endless Summer Vacation» er like fullt en opptur fra en popartist som etter snart 20 år i rampelyset endelig begynner å finne sitt naturlige uttrykk.

BESTE LÅT: «Handstand»