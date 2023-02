SKAL OVER DAMMEN: Gunnar Greve (40).

Gunnar Greve flytter forretninger til USA

Etter ti år med stor suksess skal musikkentreprenøren flytte deler av virksomheten sin utenlands.

Det bekrefter Gunnar Greve selv overfor VG.

Bergenseren, nå bosatt i Holmenkollen i Oslo, sier at han tar med seg sin samboer og sine to yngste barn (av fire), samt sine firbente følgesvenner, over til USA.

– Vi bygger hus i Orlando og flytter deler av virksomheten dit denne våren, sier Greve.

– Men vi kommer fortsatt til å ha vesentlig forretningsaktivitet og virksomheter i Norge.

Hundremillionersklassen

Med plateselskapet MER, og en rekke andre underholdningsselskaper ved samme navn, har bergenseren bygget en virksomhet som er en av de mest innbringende i norsk musikk.

Fremfor alt basert på stor internasjonal suksess med Alan Walker, hvis låter strømmer i milliardtall.

MER har nå sendt ut en invitasjon til en avskjedsfest, med overskriften «MER ENN NOK,-».

«Etter et innholdsrikt og eventyrlig tiår takker vi av og sier farvel til MER-merkevaren og -selskapene slik vi kjenner dem, før vi prøver lykken på andre siden av dammen og starter et nytt kapittel», heter det der.

De siste regnskapstallene viser at Greve-selskapene MER Recordings, MER Content og MER Management dro inn godt over hundre millioner i omsetning i 2021 – henholdsvis 56,6 millioner, 26,3 millioner og 21,4 millioner.

Samme år hadde Greve ca. åtte millioner i personlig skattbar inntekt, ifølge skattelistene.

Ved siden av Walker-eventyret har Greve også håndtert Øyvind «Vinni» Sauviks karriere.

Vinni ble i 2012 den første store suksessen med «Hver gang vi møtes» på TV 2 som springbrett. Rapperens versjon av Halvdan Sivertsens «Sommerfuggel i vinterland» ble en stor hit.

Greve har ellers figurert som dommer i flere sesonger av «Idol».