STJERNEPAR: Travis Barker og kona Kourtney Kardashian, her avbildet i Calabasas i fjor høst.

Travis Barker operert: Blink-182 utsetter konserter

Trommis Travis Barker (47) har operert sin brukne finger, men Blink-182 er ikke klare for scenen på en god stund.

Bandets Tom DeLonge meldte på Instagram onsdag at rockebandet er «knust» over ikke å få opptre for fansen som planlagt.

Blink-182, som nylig ble gjenforent, skulle startet verdensturneen i Mexico 11. mars for så å opptre en rekke steder i Sør-Amerika ut april.

Det planlagte startskuddet blir ikke noe av nå.

– Jeg er så lei meg på vegne av alle i Sør-Amerika. Vi har jobbet for dette så lenge og hatt planene klare, sier DeLonge.

Han forklarer videre:

– Travis må operere fingeren, og den må bli frisk og sterk igjen før vi kan gjøre noe som helst. Dette er så trist, for disse konsertene skulle bli våre største noensinne.

DeLonge opplyser for øvrig at Barkers skade er «en av disse sprø ulykkene som ingen kunne forutse».

Til Norge til høsten

Trommisen meldte selv på Twitter 8. februar at han brakk fingeren fordi han slo så hardt på trommene:

Blink-182, som har solgt rundt 50 millioner plater, skal innom Norge i løpet av turneen.

Punkpop-legendene spiller i Oslo Spektrum 14. september.

Barker la ut en video på Instagram mandag og skrev: «Operasjon i morgen».

Han har ikke lagt ut noe etter det.

Barkers kone, realitystjernen Kourney Kardashian (42), har kommentert med hjerter og foldede hender under ektemannens video, der man tydelig ser at fingeren har fått hard medfart.

Han har gått med skinne på hånden de siste ukene.

TRIO: Blink-182, (f.v.) Tom DeLonge, Mark Hoppus og Travis Barker.

