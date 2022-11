PRESIDENTENS MENN: Fire medlemmer av dansegruppen Quick Style møtte søndag FIFA-president Gianni Infantino.

Norsk dansegruppe på kamp med Fifa-presidenten

Ikke sponset eller betalt for, understreker gruppens talsperson.

Fire medlemmer av den norske dansegruppen Quick Style la søndag ut et bilde sammen med FIFA-president Gianni Infantino, hvor de skriver at de befinner seg på VM-arenaen i Qatar.

«Hadde gleden av å bli invitert av Infantino-familien til vår første VM-kamp i Qatar. Hadde i tillegg en flott samtale om dans og fotball», skriver gruppen på sin Instagram-profil.

Danserne i gruppen Quick Style har over tid etablert seg som noen av Norges beste dansere og har tett samarbeid med rapduoen Karpe. Det har gjort at de har klart å bygge seg opp en stor tilhengerskare over hele verden og har nå 2,7 millioner følgere på Instagram.

FIFA-presidenten skapte på sin side overskrifter verden over lørdag med sin forsvarstale for VM i Qatar.

Gruppens talsperson, Ibrar Malik, sier at dansegruppen har en fridag, mellom opptredener i Dubai og Pakistan. Billettene fikk de via en bekjent, forklarer ham.

– De fløy dit for egne penger for å se på åpningen, sier Malik.

Under åpningsseremonien spilte blant annet den sørkoreanske artisten Jungkook, som utgjør en del av boybandet BTS.

Quick Style har i flere år stått for koreografien på BTS-opptredener.

STJERNE: Jungkook opptrådte under åpningsseremonien til Fotball-VM i Qatar.

I loungen på VM-stadionet møtte dansegruppen kjente fotballspillere som Luís Figo, Didier Drogbda og Mesut Ösil, forteller Malik.

Gruppen har en stor følgerskare i en land i Midtøsten og Asia. Omkring 90 prosent av Qatars befolkning er fremmedarbeidere fra land i disse regionene. Derfor er Quick Style også svært populære i Qatar.

– De er ikke så store blant qatarer, men blant landets migrantarbeidere er de enorme, sier Malik.

TREFF: Medlemmene av dansegruppen sammen med den tyske fotballspilleren Mesut Özil.

I slutten av oktober fikk dansegruppen kritikk for å publisere innlegg som fremhevet Visit Qatar, blant annet fra menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty.

Visit Qatar promoterer landet som reisemål og er eid av landets regjering.

Malik sa den gang at de forsto reaksjonene, men understreket at gruppen ikke var blitt betalt av Visit Qatar da de opptrådte i landet.